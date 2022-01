Kansanedustaja Mikko Savola on Naton parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunnan varapuheenjohtaja ja eduskunnan ulkoasianvaliokunnan jäsen. Keskustan ulko- ja turvallisuuspoliittinen ohjelmapaperi laadittiin hänen johdollaan viime vuonna.

Keskusta. Kansanedustaja Mikko Savola on Naton parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunnan varapuheenjohtaja ja eduskunnan ulkoasianvaliokunnan jäsen. Keskustan ulko- ja turvallisuuspoliittinen ohjelmapaperi laadittiin hänen johdollaan viime vuonna.

Keskusta. Kansanedustaja Mikko Savola on Naton parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunnan varapuheenjohtaja ja eduskunnan ulkoasianvaliokunnan jäsen. Keskustan ulko- ja turvallisuuspoliittinen ohjelmapaperi laadittiin hänen johdollaan viime vuonna.

Hallituspuolue keskustan ulko- ja turvallisuuspoliittisen työryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Mikko Savola vastaa arvosteluun puolueen ”ulko- ja turvallisuuspoliittisesta haparoinnista” Ilkka-Pohjalaisessa.

Savola on Naton parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunnan varapuheenjohtaja ja eduskunnan ulkoasianvaliokunnan jäsen. Keskustan ulko- ja turvallisuuspoliittinen ohjelmapaperi laadittiin hänen johdollaan viime vuonna.

Ilkka-Pohjalainen arvosteli kovasanaisesti keskustaa pääkirjoituksessaan, Savolan mielestä ”poikkeuksellisen kärjekkäästi”. Päätoimittaja Markku Mantila totesi muun muassa, että keskustajohtaja Annika Saarikon ”puheet ’päivän kohinasta’ kertovat kansainvälisen politiikan lukutaidottomuudesta”. Hän viittasi Urho Kekkoseen ja näki suomettumisen juuret syvällä, vaikka sukupolvet ovat keskustassa vaihtuneet.

Taustalla on Saarikon Nato-ulostulo. Hän painotti viikonloppuna julkaistussa kirjoituksessaan vakauden ylläpitämistä ja muistutti, että keskusta ei kannata Suomen Nato-jäsenyyttä. Mantila luki kannanoton niin, ”ettei keskusta aio missään oloissa kannattaa Suomen sotilaallista liittoutumista”.

Näin vastaa Savola

Savola toteaa vastineessaan, että pääkirjoitus antoi keskustan linjasta ”tarkoituksenhakuisen ja väärän kuvan”. Hänen mukaansa ”keskustan linja isossa kuvassa ei hötkyile ja vahvistaa Suomen yhdessä sovittua kantaa”. Hän muistuttaa, että puolustusvoimien yhteensopivuuden kannalta käytännön toiminnot on jo vuosien varrella yhdenmukaistettu ja Suomi myös harjoittelee kumppanimaan roolissa säännöllisesti.

”Nato-jäsenyyden hakeminen ei voi olla hetken mielijohde vaan se tarvitsee laajemman pohdinnan ja valmistelun. Jäsenyys vaatisi paitsi poliittisen johdon yksimielisyyden myös kansalaisten laajan hyväksynnän. Kaikilta muilta jäsenmailta vaaditaan jäsenyyden hyväksymiseksi yksimielinen päätös. Lisäksi olisi sovittava prosessin aikaisista turvatakuista ja laadittava perustuslaillinen tulkinta eduskunnasta vaadittavan enemmistön määrästä. Sopiminen käytännön asioista vaatisi myös tarkan arvion, mikä Suomen rooli Naton sisällä olisi ja kuinka maaperäämme voitaisiin sen toiminnoissa rauhan aikana käyttää”, Savola kirjoittaa Ilkka-Pohjalaisen yleisönosastolla.

Eduskunnan yksimielisesti hyväksymissä ulko- ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa sekä puolustusselonteossa tunnistetaan Savolan mukaan hyvin myös ajankohtainen Nato-keskustelu. Hän toimi niitä valmistelleessa parlamentaarisessa seurantaryhmässä varapuheenjohtajana.

”Maailmanpoliittinen tilanne on poikkeuksellisen kiristynyt. Suurvaltapolitiikka on läsnä myös meillä Suomessa. Retoriikka on koventunut ja venäläinen etupiiriajattelu palannut. Tätä Suomi, osana läntistä turvallisuusyhteisöä ei voi hyväksyä”, Savola katsoo.

LUE SEURAAVAKSI: