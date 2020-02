Iranissa apulaisterveysministeri Iraj Harirchi on kertonut sairastuneensa uuteen koronavirukseen. Vielä maanantaina Harirchi esitteli, raporttien mukaan huonovointisen näköisenä, Iranin virustilannetta. Koronavirustilanne on Iranissa yksi vakavimmista Kiinan ulkopuolisissa maissa.

”Halusin kertoa teille, että minulla on koronavirus”, ministeri kertoi videollaan muun muassa Guardianin ja BBC:n mukaan.

”Alustava testini oli positiivinen. Olen sen jälkeen eristäytynyt ja aloitan lääkitystä.”

Iranissa koronaviruksen vahvistettujen uhrien määrä nousi tiistaina 15 kuolleeseen. Maanantaina paikalliset viranomaiset kertoivat peräti 50 kuolonuhrista yhdessä kaupungissa, mistä Uusi Suomikin raportoi, mutta hallitus kiisti väitteen eikä sille ole tullut vahvistusta.

Euroopassa Italia on kertonut ensimmäisestä koronavirustartunnasta pohjoisen Italian eristetyn alueen ulkopuolella. Tautia on nyt löydetty myös Sisiliasta. Italiassa on kaiken kaikkiaan 283 koronaviruspotilasta, ja seitsemän ihmistä on vahvistetusti kuollut tautiin.

Italian tilanne on johtanut toimiin myös Britanniassa, sillä Guardianin ja BBC:n mukaan yksittäiset koulut ovat sulkeneet ovensa tilapäisesti koulun oppilaiden palattua Italian-lomilta ja kärsittyä flunssan oireista. Ainakin kolme koulua on päättänyt sulkemisesta joko kokonaan tai osittain. Päätöksiä edelsi viranomaisten kehotus, että Italiassa lomailleiden kansalaisten tulisi harkita eristäytymistä koteihinsa.

Itävalta ja Kroatia puolestaan kertoivat ensimmäisistä koronavirustapauksistaan. Itävallassa tartuntoja on kaksi.

Kanariansaarilla teneriffalainen hotelli Costa Adeje Palace on joutunut sulkemaan vieraansa sisätiloihin, sillä hotellin italialaisvieraan epäillään kantaneen virusta. Hotellissa on mediatietojen mukaan myös parikymmentä suomalaista. Karanteeni voi kestää jopa kaksi viikkoa ja Guardianin mukaan hotellivierailtakin otetaan näytteitä tartunnan varalta.

Tuoreimpana Euroopan maana Espanja on kertonut ensimmäisestä tartunnasta manner-Espanjassa. Katalonian viranomaiset vahvistivat tapauksen iltapäivällä, Guardian raportoi.

