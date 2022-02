Kyberturvallisuuden työelämäprofessori, sotatieteiden tohtori ja kokoomuslainen kaupunginvaltuutettu Jarno Limnéll selittää Puheenvuoron blogissaan, miksi Venäjän vaatima Minskin sopimus on Ukrainalle huono diili.

Erityisesti niin sanottu Minskin toinen rauhansopimus helmikuulta 2015 on noussut esiin yhtenä mahdollisena ratkaisuna Ukrainan kriisiin. Venäjä on vaatinut sopimuksen toteuttamista. Venäjä liitti Krimin niemimaan laittomasti itseensä vuonna 2014, jolta vuodelta Minskin ensimmäinen rauhansopimus on.

Ukraina on ollut sodassa jo helmikuusta 2014, mutta nyt on käsillä riski siitä, että Venäjän miehitys Itä-Ukrainassa eskaloituu täysimittaiseksi, koko Ukrainan alueen kattavaksi sodaksi, Limnéll huomauttaa. Venäjällä on hänen mukaansa kyky ja valmius hyökätä.

”Ymmärtääkseen, mitä Venäjä tämänkertaisella kriisin eskaloimisella tavoittelee, täytyy ymmärtää, mistä Minskin sopimuksessa sovittiin. Sekä Minskin sopimus että Minsk 2 -sopimus laadittiin kiireellä ja hyvin pitkälti Venäjän sanelemana sen jälkeen, kun Venäjä oli miehittänyt Itä-Ukrainan. Sopimuksen pääkohdat ovat tulitauko, sen valvonta, kapinallisalueiden autonomia sekä rajavalvonnan palauttaminen Ukrainan ja Venäjän rajalle. Käytännössä sopimuksen toteuttaminen antaisi Venäjälle pysyvän vallan puuttua Ukrainan sisäisiin asioihin kapinallisalueiden näennäisen itsehallinnon kautta”, Limnéll kirjoittaa blogissaan.

Vertaus Suomen YYA-sopimukseen

Kumpikaan osapuoli ei ole pitänyt kiinni sopimuksista. Nyt Limnéll kysyy, voiko Ukrainaa vaatia noudattamaan sopimusta vai onko suvereenilla valtiolla oikeus irtisanoutua sopimuksesta, jonka se on joutunut pakkoraossa tekemään.

Asiantuntija. Jarno Limnéll (kok) on kyberturvallisuuden työelämäprofessori Aalto-yliopistossa ja johtaja Innofactor Oyj:ssä. Hän on koulutukseltaan sotatieteiden tohtori, VTM ja upseeri (majuri evp.). Kuva: KIMMO HAAPALA

”Suomi irtautui vastaavanlaisen painostuksen alla laaditusta YYA-sopimuksesta heti kun se oli mahdollista, eikä kukaan ajattele, että Suomi olisi toiminut kansainvälisen sopimuspohjaisen järjestelmän vastaisesti. Samalla lailla tuntuu erikoiselta ajatella Ukrainan noudattavan sopimusta, jonka toinen osapuoli ei noudata omia velvoitteitaan. On vaikea kuvitella esimerkiksi itsehallintoalueelle vapaita ja demokraattisia vaaleja tilanteessa, jossa vieraan valtion pienet vihreät miehet pitävät valtaa.”

Limnéll huomauttaa, että kriisin osapuolista vain Venäjällä ”on ollut taipumusta laajentaa rajojaan ja miehittää naapureitaan joko suoranaisesti tai separatisteja tukemalla”.

”Kylmän sodan aikainen etupiiriajattelu näkyy tälläkin hetkellä Itä-Ukrainan lisäksi muassa Georgian Etelä-Ossetiassa ja Abhasiassa, jonne Venäjä hyökkäsi vuonna 2008, sekä Moldovan Transnistriassa, jota Venäjä on miehittänyt jo kolme vuosikymmentä.”

”Ainoa maa, joka tällä hetkellä lisää jännitteitä Euroopassa, on Venäjä. Se on myös ainoa maa, joka ei suostu ratkomaan nykyistä turvallisuustilannetta Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyjissä. Tämän riidanhaastamisen on nyt loputtava”, sotatieteiden tohtori vaatii.

