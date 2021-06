Mediakonserni Keskisuomalainen ostaa Hämeen Sanomat -mediakonsernin. Kauppaan kuuluvat Hämeen Sanomat Oy:n lisäksi sen tytäryhtiöiden Ilves Jakelun ja Hämeenlinnan Jakelupalvelun koko osakekannat.

Hämeen Sanomat Oy julkaisee Hämeen Sanomia ja Forssan Lehteä sekä Hämeenlinnassa kaupunkilehti Hämeenlinnan Kaupunkiuutisia

Kaupassa ostettavan kokonaisuuden velaton kauppahinta on 8,3 miljoonaa euroa. Keskisuomalainen rahoittaa kaupan kassavaroillaan.

Hämeen Sanomien nykyinen omistaja on Aina Group Oyj. Kaupan täytäntöönpano on ehdollinen, kunnes Aina Group Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous on hyväksynyt kaupan täytäntöönpanon. Kaupan arvioidaan toteutuvan syyskuun loppuun mennessä.

Keskisuomalainen arvioi, että toteutuessaan kaupalla olisi positiivinen vaikutus yhtiön kannattavuuteen, mikäli kauppa saadaan päätökseen syyskuun loppuun mennessä. Lisäksi kauppa kasvattaa yhtiön liikevaihtoa noin neljällä miljoonalla eurolla.

Hämeen Sanomien liikevaihto reilut 17 miljoonaa

Vuonna 2020 Hämeen Sanomat -konsernin liikevaihto oli noin 17,3 miljoonaa euroa. Yhtiö teki samana vuonna liikevoittoa noin 1,3 miljoonaa euroa.

Hämeen Sanomat -konsernilla on yhteensä noin 400 työntekijää, joista valtaosa on kuitenkin osa-aikaisia jakajia. Kokopäiväiseksi muutettuna konserni työllistää noin 200 henkilöä.

Keskisuomalaisen ja Hämeen Sanomien muodostaman kokonaisuuden pro forma -liikevaihto vuodelta 2020 on noin 224,1 miljoonaa euroa. Kokonaisuuden pro forma -operatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto oli samana vuonna noin 10,4 miljoonaa euroa.

