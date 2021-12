Ukrainan puolustusministeri Oleksii Reznikov arvioi tuoreessa kirjoituksessaan kovin sanoin Venäjän mahdollista hyökkäystä maahansa. Reznikovin mukaan pelissä on koko Euroopan tulevaisuus.

”Ainoa epävarma asia on se, onko Euroopassa täysin ymmärretty, mitä Venäjän täysimittainen hyökkäys Ukrainaan tarkoittaisi muulle mantereelle”, hän toteaa Atlantic Councilissa julkaisemassaan blogikirjoituksessa.

Reznikovin mukaan Euroopassa ei ole ymmärretty, miten Venäjä näkee tilanteen.

”Lännessä jotkut ajattelevat edelleen, että Venäjän provosoitumista on vältettävä kaikin keinoin. He eivät ymmärrä sitä, että pelkästään Naton ja Euroopan unionin olemassa olo on Venäjän näkökulmasta provokaatio. Jos Ukrainan sodan tuhoista seuraukset halutaan välttää, länsimaiden johtajien on osoitettava, että he pystyvät vastustamaan Venäjän painostusta.”

Reznikov korostaa, että kyse on muustakin kuin Ukrainan itsenäisyydestä.

”Jos Venäjän hyökkäys etenee, se luo kaaosta koko mantereelle ja tuhoaa sen vakauden, johon useimmat eurooppalaiset ovat tottuneet kylmän sodan jälkeen. Sen tilalle tulee uusi Kremlin ruokkiman turvattomuuden ja aggression normaali. Koko Euroopan tulevaisuus on vaakalaudalla, ja siitä päätetään Ukrainassa.”

Amerikkalaisten tiedustelulähteiden mukaan Venäjä suunnittelee kaikkiaan 175 000 sotilaan lähettämistä Ukrainan rajalle. Tiedustelulähteet pitävät hyökkäystä mahdollisena vuoden 2022 alussa.

Miksi Venäjä toimii juuri nyt?

Ulkoasiainministeriössä diplomaattina toiminut historioitsija Jukka Seppinen arvioi tilanteen kärjistyneen siksi, että Venäjä ei omasta mielestään ole tullut tarpeeksi huomioiduksi maailmanpolitiikan tasolla.

“Sen tekemiset eivät sittenkään vaikuta tarpeeksi. Siksi uhkamitoitusta täytyy suurentaa. Siksi se haluaa herättää huomiota”, hän Puheenvuoron blogissaan.

Seppinen katsoo, että ongelma on itse asiassa kuitenkin Venäjän ja Kiinan välinen.

”Venäjä ei pärjännyt Neuvostoliiton parhaanakaan aikana niin kuin Kiina pärjää tänään – ja nähtävästi myös pitkällä tähtäimellä. Kyllä se sapettaa, etenkin kun Neuvostoliitto piti itsellään tavoitteena olla 2000-luvulla ”maailman rauhankeskus”.

Valtapooleja on maailmassa nykyään Venäjälle liikaa, koska se vertaa itseään edelleen kaksinapaisen maailman toiseen supervaltaan Neuvostoliittoon.”