F-Securen hallituksen puheenjohtaja, entinen Nokian hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa varoittaa, ettei Kaipolan paperitehtaan mahdollisesta sulkemisesta käytävä keskustelu ole kaikilta osin hyödyllistä.

Hän pohtii Twitter-ketjussaan erityisesti väitteitä, joiden mukaan UPM olisi sulkemassa kannattavan tehtaan. Muun muassa pääministeri Sanna Marin (sd) on kuvaillut Kaipolan tehdasta kannattavaksi ja puuttunut myös UPM:n maksamiin osinkoihin.

”Kaipolan tehdas on ollut kannattava, UPM on myös nostanut osinkoja viime vuosina reippaasti. Tietenkin ihmisten näkökulmasta herää kysymyksiä siitä, että mikä riittää ja miksi nyt, kun ihmisten on muutenkin vaikea työllistyä. Oliko juuri nyt järkevää sulkea kannattava tehdas? Ei ole ehkä investoitu ja kehitetty tehdasta niin hyvin kuin olisi voitu”, Marin kommentoi Ylen Ykkösaamussa lauantaina.

Siilasmaan mukaan on syytä luottaa siihen, mitä yhtiön johto on sanonut.

”Jos aidosti kannattava - siis ennusteiden mukaan myös jatkossa - tehdas lopetetaan, yrityksen tulos heikkenee ja johdon insentiivijärjestelmät laskevat johdon tuloja suhteessa siihen mikä olisi ollut mahdollista. Tulevaisuudessakin kannattavan tehtaan sulkeminen on sekä järjenvastaista että johdon kannalta epäedullista. Todettakoon tässä, että kannattavuus ei ole pelkästään tuloslaskelmasta aukeava käsite, vaan siihen vaikuttaa mm. pääoman hinta”, Siilasmaa kirjoittaa.

Myös Elinkeinoelämän keskusliiton johtava asiantuntija Jukka Manninen puuttuu Sanna Marinin ulostuloon Ykkösaamussa. Marin nosti esiin sen, että UPM teki viime vuonna voittoa 1,4 miljardia euroa. Manninen huomauttaa, että tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla UPM:n vertailukelpoinen liikevoitto laski 33 prosenttia edellisvuodesta. Tiedot käyvät ilmi myös UPM:n osavuosikatsauksesta.

”Kuinka paljon ja kuinka kauan yrityksen voitollisten osien pitäisi subventoida tappiollisten osien toimintaa - varsinkaan kun käännettä parempaan ei ole näköpiirissä? Sanoisin, että yritysjohto olisi varsin ammattitaidotonta, jos se ei puuttuisi tilanteeseen”, Manninen kommentoi Twitterissä.

Risto Siilasmaa sanoo, ettei ymmärrä myöskään kiistelyä kustannusten tasosta.

”Jos hyväksymme jo sen, että tehdas suljetaan vain, jos sen ei uskota olevan jatkossa kannattava, on kannattamattomuudelle varmasti syynsä. Mikäli johdon toimenpiteillä voidaan tehdas muuttaa kannattavaksi, ottaen tietenkin muutosten kustannukset huomioon laskelmassa, näin kannattaa tehdä. Tehtaan lopetus tarkoittanee sitä, että johto ei koe voivansa muuttaa asetelmaa. Markkinakysyntä on hyvä esimerkki asiasta, jota on haastavaa muuttaa. Joissakin maissa palkanmuodostukseen voi kriisissä vaikuttaa, Suomessa ei juurikaan. Työkustannusten vertailu Suomen, Ruotsin ja Saksan välillä ei ole rakettitiedettä - joskin palkkarakenteet ovat valitettavan monimutkaisia. Lienee syytä luottaa siihen mitä yhtiön johto on kertonut.”

Siilasmaan mukaan irtisanomisen kustannukset vaikuttavat yritysjohdon päätöksiin, mutta paljon vähemmän kuin yleisesti uskotaan.

”Nuo kustannukset ovat kertaluonteisia, kun taas kannattamaton yksikkö vahingoittaa yhtiötä joka vuosi kunnes katkera kalkki niellään ja päätetään hyväksyä myös irtisanomiskustannukset”, hän huomauttaa.

Siilasmaa korostaa, että nyt pitäisi hakea Suomen pitkäaikaisen edun mukaisia ratkaisuja.

”Kannustaisin kaikkia aidosti yrittämään ymmärtää tätä kokonaisuutta. Suomen kannalta kyse on yksi maan menestymisen avainkysymyksistä. Ei käytetä näitä ikäviä tilanteita edunvalvonnan luutuneiden asetelmien sementoimiseen, vaan yritetään avoimin mielin hakea Suomen pitkäaikaisen edun mukaisia uusia ratkaisuja.”