Euroopan unioni on julkistanut neljännen paketin Venäjän vastaisia pakotteita. Uudet pakotteet pitävät sisällään muun muassa terästuotteiden tuontikiellon, luksustuotteiden vientikiellon sekä Venäjän ja venäläisten yritysten luottoluokituskiellon. Lisäksi EU on lisännyt uusia henkilöitä pakotelistalla. Uudet pakotteet kieltävät myös investoinnit Venäjän energiasektorille.

”Tämä neljäs pakotepaketti on suuri isku sille taloudelliselle ja logistiselle pohjalle, johon Venäjä on tukeutunut hyökätessään Ukrainaan”, EU:n korkea ulkopoliittinen edustaja Josep Borrell kommentoi tiedotteessa.

Ranskan valtiovarainministerin Bruno Le Mairen mukaan kyse on historiallisen kovista toimista Venäjää vastaan.

”Tämä on kovin pakotepaketti, mikä on koskaan EU:n historiassa tehty: yli 600 venäläistä on nyt pakotelistalla, samoin suurin osa Venäjän finanssijärjestelmästä”, hän sanoi toimittajille saapuessaan Ecofin-kokoukseen tiistaina aamulla Brysselissä.

”Kaikki vaihtoehdot ovat edelleen pöydälle, viestini on, että älkää aliarvioiko meidän päättäväisyyttämme sen suhteen, miten kaikkia finanssi- ja talouspolitiikan työkaluja aiotaan käyttää”, Le Maire jatkoi.

Talouskomissaari Paolo Gentiloni muistuttaa, että pakotteet eivät muuta sodan kulkua Ukrainassa heti, mutta niillä on pidemmän aikavälin vaikutuksia. Lisäksi hän korostaa EU:n yhtenäisyyden merkitystä.

”EU on pakotteissa osoittanut yhtenäisyyttä, jota kukaan, kaikkein vähiten Venäjä odotti”, Gentiloni kommentoi saapuessaan Ecofin-kokoukseen.