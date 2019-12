Teollisuusliiton puheenjohtajan Riku Aallon mukaan ei voi sanoa, että erityistä lähentymistä näkemyksissä olisi tapahtunut Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton välillä.

”Sopimukseen kuitenkin pitää päästä, niin sitä pitää tietysti yrittää neuvotella”, Aalto sanoo.

Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton sopimusväännössä ei ehdi valmista tulla tämän vuoden puolella. Aalto ja Teknologiateollisuuden työmarkkinajohtaja Minna Helle kertoivat tänään Twitterissä, että neuvotteluja jatketaan torstaina.

Perusasetelma ei ole muuttunut mihinkään. Osapuolten välillä on kiista palkankorotuksista, ja erimielisyys on ollut suuri.

Molemmat osapuolet hylkäsivät valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalan sovintoehdotuksen joulun alla.

Piekkala totesi silloin, että osapuolet jatkavat neuvotteluja keskenään ratkaisun löytämiseksi. Valtakunnansovittelijan toimiston tiedotteessa todettiin, että sovittelua jatketaan, jos siihen myöhemmin on tarvetta.

Haluamme saada asian neuvottelemalla kuntoon

Työmarkkinakierroksen alkumetreillä on noussut keskustelua sovittelujärjestelmän toimivuudesta.

Teknologiateollisuus ja Teollisuusliitto neuvottelevat nyt keskenään ilman sovittelua, eikä tämä Aallon mukaan ole mikään kannanotto sovittelijan toimia kohtaan. Työtaistelu-uhkaa jota sovittelijan pitäisi sovitella, ei nyt ole. Kun työtaistelu-uhkia ei nyt ole päällä, niin Aallon mukaan osapuolet pyrkivät itse ratkaisemaan asiaa.

”Yleensä on niin, että paremman neuvottelutuloksen saa keskenään sopimalla, kun sovittelijan kautta. Totesimme, että meidän on kuitenkin syytä yrittää keskenämme vielä ennen kuin mahdollisesti uusia uhkia joudutaan laittamaan. Haluamme saada asian neuvottelemalla kuntoon”, Aalto sanoo.

Teknologiateollisuuden Helteen mukaan on todella hyvä asia, ettei lakonuhkia ole tällä hetkellä. Teknologiateollisuuden toiveena on, että neuvotteluja voidaan myös jatkaa ilman uusia lakonuhkia.

”Nyt on aika luontevaa, että osapuolet jatkavat keskenään”, Helle sanoo.

Helteen mukaan tilanne neuvottelupöydässä on edelleen hankala.

Osapuolten toive on, että molempia osapuolia tyydyttävä ratkaisu löytyisi neuvotteluista.

”Eihän se tietenkään kirkossa kuulutettua ole. Voi olla, olemme vielä siellä sovittelijan toimistossa, jos yhteistä näkökulmaa neuvottelujen osalta ei saada aikaiseksi”, Aalto sanoo.

Neuvottelusuma kasvaa

Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton neuvottelujen on odotettu tuovan askelmerkkejä muihin vientialojen neuvotteluihin. Keskeisten vientialojen ratkaisujen on ennakoitu puolestaan muodostavan työmarkkinakierroksen niin sanotun yleisen linjan. Nyt tilanne on edelleen auki.

Neuvottelusuma työehtoneuvotteluissa kasvaa tällä hetkellä. Useassa työehtosopimuksessa palkankorotukset on sidottu vientialojen korotuksiin. Lämpö voi alkaa nousta useassa paikassa, jos ratkaisut työmarkkinakierroksen päänavauksesta edelleen reippaasti pitkittyvät.