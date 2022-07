Venäjä iski eilen torstaina Ukrainan länsiosissa sijaitsevaan Vinnytsjan kaupunkiin, 200 kilometrin päähän Kiovasta. Paikka sijaitsee kaukana taistelujen keskipisteestä Itä-Ukrainasta. Asiasta kertoivat muiden muassa Reuters ja The Guardian.

Iskussa kuoli ainakin 23 ihmistä, joista kolme oli lapsia. Lisäksi yli sata ihmistä on loukkaantunut.

Ukrainan mukaan isku tehtiin Kalibr-risteilyohjuksilla, jotka oli laukaistu venäläisestä sukellusveneestä Mustallamerellä.

Ohjusisku tapahtui päivä sen jälkeen, kun Ukraina ja Venäjä olivat neuvotelleet Ukrainan viljanviennin vapauttamisesta, ja se osoittaa, kuinka kaukana osapuolet ovat edelleen rauhansopimuksesta.

”Mikä tämä on, ellei avoin terroriteko?” kysyi Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi Telegram-viestisovelluksessa.

Myös Ukrainan ulkoministeri Dmitry Kuleba tuomitsi iskun.

”Tämä on terrorismia. Siviilien tahallista murhaamista pelon levittämiseksi. Venäjä on terroristivaltio, ja se on tunnustettava laillisesti sellaiseksi”, hän kirjoitti Reutersin mukaan.

Venäjän puolustusministeriö kiistää iskujen tarkoituksellisen siviileihin kohdistamisen.

Vinnytsjassa sijaitsee ilmeisesti Ukrainan ilmavoimien komentopaikka, johon Venäjä yritti iskeä risteilyohjuksilla jo maaliskuussa.

Britannia: Bah’mut todennäköisesti Venäjän seuraava tavoite Ukrainassa

Venäjän joukot ovat hitaasti edenneet länteen kohti Siverskin kaupunkia Donetskin alueella Itä-Ukrainassa, kertoi Britannian puolustusministeriö perjantaina Twitterissä.

Ministeriö arvioi, että Siverskin jälkeen Venäjän seuraava tavoite on todennäköisesti Bah’mutin kaupunki.

Ainakin 45 maata kannattaa sotarikostuomioistuimen perustamista

Mahdollisen sotarikostuomioistuimen perustamista käsiteltiin eilen Ukrainan sodan sotarikoksiin keskittyvässä konferenssissa Hollannin Haagissa, kertovat Reuters ja AP News.

Ainakin 45 maata kannattaa erityisen sotarikostuomioistuimen perustamista.

Allekirjoittaneiden maiden joukossa on muiden mukana Euroopan unionin maita, Britannia, Meksiko, Kanada, Australia ja Yhdysvallat.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on antanut tukensa ehdotukselle. Zelenskyi puhui torstaina Haagin kansainväliselle kokoukselle etäyhteyden välityksellä.

”Olemassa olevat oikeusinstituutiot eivät kykene tuomitsemaan kaikkia syyllisiä. Sen takia tarvitaan erityistuomioistuin käsittelemään Venäjän rikollista hyökkäystä Ukrainaa vastaan”, Zelenskyi totesi.

