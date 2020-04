Liike Nytin kansanedustaja, liikemies Harry ”Hjallis” Harkimo ryöpyttää kovin sanoin Sanna Marinin (sd) hallituksen yrityksille suuntaamia tukitoimia.

”Viimeisten viikkojen aikana on käynyt selväksi, että hallituksen on vaikea ymmärtää sitä todellisuutta, jossa pienet yritykset ja erityisesti yksinyrittäjät elävät. Ennen kaikkea hallitus ei tajua, millainen on pienten yritysten bisneslogiikka tulo- ja menovirtoineen – ja kuinka vaikeaa yritystoimintaa sopimuksineen ja toimitiloineen on noin vain hetkeksi lopettaa ja sitten taas aloittaa uudelleen. Jos hallitus ymmärtäisi sen, se suuntaisi yksinyrittäjille ja esimerkiksi ravintoloille tukea paljon suunniteltua enemmän ja paljon nopeammin”, hän kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

Harkimo huomauttaa, että vaikka yrittäjä työllistäisi pelkästään itsensä, se ei silti tarkoita, että hänellä ei olisi pysyviä kuluja.

”Kampaamoilla, kauneushoitoloilla ja erikoisliikkeillä on vuokrakulunsa. Tai mietitään vaikka yhtä tukien väliin pudonnutta ryhmää, taksiyrittäjiä. He ajavat koulukuljetuksia, vanhuspalvelukuljetuksia, firmojen väkeä, vievät ihmisiä ravintoloihin ja pois. Nyt mitään noista ei ole, mutta silti pitäisi maksaa autojen leasing-maksut, tallipaikat ja peruspalkat. Niitä kuluja ei makseta yhdellä 2000 euron kertatuella saati 700 euron työttömyyskorvauksella, johon yrittäjät koronan vuoksi ovat oikeutettuja. Seurauksena on konkursseja ja pian pula taksiyrittäjistä – ja yrittäjistä ylipäänsä.”

Yritysten tukemisen haaste juuri nyt on Harkimon mukaan siinä, että jos tuetaan liian vähän, toiminta loppuu joka tapauksessa.

”Silloin olemme menettäneet sekä yrityksen että sille annetut julkiset tukirahat. Tätä ei hallitus ymmärrä. Meidän pitää rahoittaa yrityksiä mieluummin vähän yli kuin alle yrityksen tarpeen. Sellaisten päätöksien tekeminen vaatii erityistä selkärankaa ja johtajuutta nyt, kun hallitus on jo suututtanut kansan ensimmäisillä tukipäätöksillään.”

Harkimo katsoo, että esimerkiksi Business Finlandin kautta jaetut kovaa keskustelua nostattaneet tuet eivät aidosti tukeneet ”pienyritysten armadaa”.

”Konkurssiaalto on tulossa. Pelastusoperaation pitää alkaa. Niin yksin kuin yhdessä yrittävät suomalaiset ovat sen ansainneet. Kysymys on, onko hallituksella siihen selkärankaa”, Harkimo katsoo.

Myös opetusministeri Li Andersson (vas) on viestittänyt, että että ”julkisten tietojen perusteella näyttää siltä, että yritystuet eivät kohdennu riittävästi niille toimialoille ja yrittäjille, jotka ovat suurimmissa vaikeuksissa koronan takia. Tukiin tarvitaan korjausliike, jotta ne kohdentuvat tarvitseville eikä taitavimmille konsulttihakijoille”.

VTT:n johtava tutkija ja Tampereen yliopiston teollisuusprofessori Arho Suominen puolestaan totesi Uuden Suomen haastattelussa, että Business Finlandin TKI-tuki ei voi kohdentuakaan sinne, minne hallitus antoi ymmärtää.

”Tämä instrumentti ei ole sitä varten. Ei ole Business Finlandin tehtävän mukaista, että he rupeaisivat tukemaan laajalla rintamalla yrityksiä ilman mitään kehittämistavoitetta, ja alkaisivat tukemaan akuuttia kassakriisiä. Se ei ole sellainen työkalu innovaatiojärjestelmässämme”, hän kuvaili.

Hallitus päätti lisäksi perjantaina arvonlisäveron palautuksista yrityksille. Verot on kuitenkin maksettava myöhemmin takaisin korkojen kera.

