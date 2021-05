Perussuomalaisten sitoutumattomana eurovaaliehdokkaansa ollut taloustieteen professori emeritus Matti Virénin arvio Suomen taloustilanteesta on tyly.

”Jos tämä kehitys jatkuu, talouden nollakasvu on vääjäämätön lopputulos. Ongelma ei häviä asettelemalle uusia tavoitearvoja työllisyysasteelle tai palkkaamalla julkiselle sektorille lisää työntekijöitä. Jotain paljon syvällisempää pitää tapahtua taloudessa. Mutta kun seuraa hallituksen puheita ja tekemisiä, jää vääjäämättä se kuva, että desimaalipilkku on väärässä kohtaa”, hän tiivistää Puheenvuoron blogissaan.

Virén muistuttaa talouskasvun kannalta olennaisista asioista: työvoiman kasvusta, tuotannollisen pääoman kasvusta sekä teknisestä kehityksestä. Johtopäätös on karu.

”Jos näitä tekijöitä tarkastelee kutakin kerrallaan, voidaan päätellä, että ensinnäkään työllisyys ei ole kasvanut viime vuosina lainkaan; työtunnit ovat itse asiassa supistuneet 2008/2009 finanssikriisiä edeltäneestä ajasta. Toisaalta nähdään, että nettoinvestoinnit vain vajaa 5 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen, ja niistäkin lähes puolet on asuntoja. Yrityssektorin nettoinvestoinnit olivat 2019 vain 4,2 miljardia euroa, eli 1,8 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteen arvoon. Tästä taas seuraa, että tuotannollisen nettopääoman kasvu on lähestulkoon olematonta. Kaiken kukkuraksi kokonaistuottavuus (”tekninen kehitys”) ei ole 2000 –luvulla keskimäärin kasvanut lainkaan. Työn tuottavuuden osalta tilanne ei ole yhtään parempi”, Virén sanoo.

Hän lisää, että ongelmana on erityisesti vielä se, että julkisen sektorin työn tuottavuus on koko EMU-ajanjakson ollut laskussa. Tämä luonnollisesti heijastuu myös julkisen sektorin kustannuskehitykseen ja rahoitustarpeisiin.

Virénin mukaan masentavin piirre viime vuosien kehityksessä on ollut viennin kehitys.

“Vienti on viimeiset 20 vuotta polkenut paikallaan, mistä saa hyvä käsityksen siitä, että vienti BKT-suhde on Suomessa samalla tasolla kuin Kreikassa ja paljon alhaisempi kuin Saksassa, joka sentään on 15 kertaa suurempi kuin Suomi. Jonkinlainen luonnon laki on se, että mitä suurempi on talous, sitä pienempi on ulkomaankaupan suhteellinen määrä. USA voi selvitä ilman ulkomaankauppaa, mutta Suomi ei”, hän huomauttaa.

Heikon kehityksen taustalla on Virénin mukaan useita syitä. Hän mainitsee hintakilpailukyvyn kokeneen kovia kolauksia 2000-luvulla eikä menetettyä kilpailukykyä ole saatu takaisin. Kilpailukykyä heikentää lisäksi Virénin mukaan lisäksi korkea yleinen kustannustaso, joka vaikuttaa suoraan tai välillisesti yritysten kilpailuedellytyksiin.

“Kustannusten taustalla on ennen kaikkea julkisen sektorin kilpailijamaita olennaisesti korkeampi kustannusrasitus. Toki muitakin syitä on liittyen muun muassa markkinoiden toimintaan ja kilpailun esteisiin. Kilpailukyvystä taitetaan jatkuvasti peistä sen vuoksi, että erilaiset kilpailukyvyn mittarit antavat hieman erilaisen kuvun tilanteesta. Mutta ehkä on turhanaikaista tuijottaa näitä indikaattoreita ja kinastella, mikä niistä näyttää ”oikeaa” arvoa: jos vienti ei vedä, kertoo se auttamattomasti, että kilpailukyky ei ole kohdallaan”, hän huomauttaa.

Virén varoittaa myös korkojen noususta, joka ennemmin tai myöhemmin on edessä.

”Jossain vaiheessa jatkuva velkaantuminen tulee tiensä päähän ja nollakoroilla ei enää saa lainaa. Jos velkaa on 76 prosenttia suhteessa kokonaistuotannon arvoon, yhdenkin prosentin nousu koroissa on kallis julkiselle sektorille. Ajatelkaa vaikka, että korko nousisi sille vajaan 2 prosentin tasolle, missä se on USA liittovaltion velalle. Se jo tietäisi 3 miljardin korkomenoja. Ongelma on vaan siinä, että jos markkinat menettävät luottamuksensa lainojen takaisinmaksuun, korot voivat nousta mihin tahansa pistelukuun.”

Suomen tilanteesta on aikaisemmin varoittanut muun muassa pitkän uran kansantaloustieteen parissa tehnyt Johnny Åkerholm, joka on muistuttanut, että vuosina 2008–2019 ainoastaan seitsemän maata maailman 141 valtiosta kasvoi hitaammin kuin Suomi.