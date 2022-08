Turun Eurooppa-foorumissa keskusteltiin Suomen tulevasta roolista puolustusliitto Natossa.

Poliittisen historian professori Juhana Aunesluoma arvioi, että historiassa on kaksi toimintamallia, joilla Suomi on lähtenyt mukaan kansainvälisiin organisaatioihin.

”On kaksi mallia, joita voidaan soveltaa. Suomen Euroopan unioniin liittymisen mallissa ollaan proaktiivisia, mutta ei esitetä vaatimuksia. YK:ssa Suomella oli hyvin passiivinen rooli kylmän sodan vuosikymmeninä.”

Ulkoministeriön turvallisuuspolitiikan ja kriisinhallinnan yksikön päällikkö Minna Laajavan mukaan on olennaista, että Suomi ottaa Natossa rakentavan roolin.

”Emme edes tiedä, millaisia vaikeuksia pöydän äärellä saattaa olla liittyen isoihin kysymyksiin. Alkuvaiheessa on tärkeää lähteä avoimella linjalla, eikä omaksua klikkejä”, Laajava arvioi.

Johtava tutkija Matti Pesu Ulkopoliittisesta instituutista taas nosti esille puheenvuorot, joita esimerkiksi Yhdysvaltain senaatissa käytiin, kun se ratifioi Suomen Nato-jäsenyyden.

”Suomen ylistys sisältää myös oletuksia ja toiveita siitä, millainen Nato-maa Suomi tulee olemaan”, hän muistutti.

Paitsi Suomi, myös Nato on muutoksessa.

”Suomi hyppää nyt liikkuvaan junaan, kun Nato määrittää politiikkansa suuntaviivoja”, Pesu luonnehti.

Yhtäältä strategisen konseptin päivitys että turvallisuusympäristön muutos vaikuttavat puolustusliiton muuttuvaan profiiliin. Paneelin asiantuntijat olivat sitä mieltä, että Suomella on hyvä paikka vaikuttaa tässä.

Suomen Nato-profiili

”Kun aikaisemmin teimme Nato-kumppanuutta, arvioimme, mitä Nato-kumppanuus tuo Suomelle. Nyt olemme päässeet siihen tilanteeseen, ihan viimeisten kuukausien aikana, että perustelemme mitä Suomi tuo Natolle. Tämä on oleellinen näkökulmaero”, Laajava arvioi.

Hänen mukaansa keskeinen kysymys on, mitä liittolaisuus tarkoittaa.

”Tuotamme turvallisuutta Itämerellä ja Pohjois-Euroopassa, mutta artikla viiden kautta otamme vastuuta koko Natosta.”

Laajavan mukaan Suomi ei rakenna Nato-profiiliaan tyhjästä, vaan meillä on jo paljon Nato-osaamista. Sitä on syntynyt, kun Suomi on tehnyt yhteistyötä puolustusliiton kanssa.

Laajava nostaa esiin myös pysyvät elementit. Euroopan unioni on Suomelle edelleen tärkeä viitekehys ulkopolitiikassa, ja hänen mukaansa se tarjoaa hyvän lähtökohdan EU:n ja Naton yhteistyön kehittämiseen.

