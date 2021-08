Keskustan kansanedustaja Pekka Aittakumpu tyrmää tiedotteessaan ilmastotoimet, joita keskustan hallituskumppani vihreät viikonloppuna esitti hallituksen syksyn budjettiriihelle. Aittakummun mukaan ”vihreiden kieltolista” ansaitsee joutua ”suoraan mappi ö:hön”.

Aittakumpu korostaa budjettiriihen olevan talous- ja työllisyysriihi, kun vihreät kutsuu sitä myös ilmastoriiheksi.

”Vihreiden viikonloppuna julkistama kieltolista syksyn budjettiriiheen on lievästi sanoen outo ja kohtuuton”, Aittakumpu sanoo.

Vihreät lähetti lauantaina hallitusryhmänsä kesäkokouksesta tiedotteen, jossa sisäministeri Maria Ohisalo ja ilmastoministeri Krista Mikkonen vaativat budjettiriihtä saamaan aikaiseksi ”Suomen hiilineutraaliuteen tarvittavat päästövähennyspäätökset”.

Päästövähennystoimien listalla voisivat vihreiden mukaan olla esimerkiksi liikenteen päästökauppa, maatalouden uudet päästövähennystavoitteet, peltojen raivausmaksut ja työkoneissa ja lämmityksessä käytettävien polttoaineiden veronkorotukset, Aittakumpu listaa.

”Hallituksen ei missään tapauksessa pidä suostua tällaiseen Suomen omaan jalkaan ampumiseen. Suomalaista maa- ja metsätaloutta, autoa tarvitsevaa kansalaista ja yrittäjää tai kotiaan lämmittävää ei ole varaa verottaa tai kurittaa enää yhtään enempää, ei etenkään näennäisten ilmastotoimien nimissä”, Aittakumpu sanoo.

Hänen mielestään ”ilmastokeskustelussa on menty kummalliseen suuntaan, kun vaikutuksia haetaan pitkälti kieltojen ja jotain ammatti- tai ihmisryhmää koskevien rajoitusten kautta”.

”Kummasti nämä vihreiden taholta kohdistuvat yhä uudelleen erityisesti maaseudun elinkeinoihin ja ihmisiin”, Aittakumpu paheksuu.

Ministeri Ohisalo nosti julkisuudessa esiin, että maatalouden päästöt eivät 2000-luvulla ole vähentyneet, vaikka alalla onkin tehty ilmastotoimia. Myös esimerkiksi Sitra on ottanut kantaa asiaan ja katsoo, että Suomi ei voi päästä päästötavoitteisiinsa ilman maatalouden toimien lisäämistä. Asian ratkaisu vaatii muutoksia myös suomalaisten ruokavalioon, Sitra katsoo. LUE LISÄÄ:

Aittakummun mukaan ”päättäjien pitää nähdä iso kuva ja tehdä oikeasti vaikuttavia toimia”. Hänen mukaansa järkeviä ratkaisuja ovat hiilen ja öljyn korvaaminen kotimaisella uusiutuvalla energialla, kotimaisen ruoan käytön edistäminen sekä suomalaisen yritystoiminnan ja teollisuuden vireänä pitäminen.

Vihreiltä ”askelmerkit hallituspolitiikan syksyyn”

Vihreät kertoi asettaneensa kesäkokouksessa askelmerkkejä hallituspolitiikan syksyyn ja linjasi, että vastuu ilmastotoimista on päättäjillä.

”Hallituksen syksyn budjettiriihi on ennen kaikkea ilmastoriihi, koska tämän hetken suurin talouspoliittinen kysymys on, haluammeko saada taloutemme toimimaan ilmaston ja ympäristön ehdoilla vai emme. Tämäkin kesä on tuonut ilmastokriisin vaikutukset meidän kaikkien silmien eteen. Olemme nähneet ennätyshelteitä, metsäpaloja ja historiallisia tulvia ympäri maailman. Tiedeyhteisön viesti kesällä julkaistussa IPCC:n raportissa oli selvä: päästövähennysten kanssa ei voida enää odottaa”, puheenjohtaja Ohisalo sanoi.

Vihreiden tiedotteen mukaan hallitus on tehnyt puolet Suomen hiilineutraaliuteen tarvittavista päätöksistä, mutta puolet on yhä tekemättä. Tämä tarkoittaa noin 11 miljoonan tonnin ”päästökuilua”, joka on kurottava umpeen isolla joukolla erilaisia keinoja.

”Nyt ei ole oikea hetki yhdellekään puolueelle keksiä verukkeita sille, miksi päästöjen vähentämistä koskevia päätöksiä ei tulisi tehdä juuri nyt. Päästövähennysten tarpeesta on jo laaja tiedeyhteisön konsensus ja erilaisista ilmastotoimista useiden vuosien virkavalmistelu. Nyt kysymys on hallituspuolueiden tahdosta ja siitä lupauksesta, jonka olemme suomalaisille antaneet”, Ohisalo ilmoitti.

Ministeri Mikkosen mukaan EU:n päästökauppa on jo vauhdittanut teollisuuden ja energiantuotannon päästövähennyksiä ja ”nyt katse kääntyy sektoreihin, joita päästökauppa ei ohjaa, kuten liikenne, maatalous ja työkoneet”.

LUE LISÄÄ:

Mikkonen nosti mahdollisina keinoina esille ”esimerkiksi liikenteen päästökaupan käyttöönoton, maatalouden uudelle tukikaudelle asetettavat selkeät päästövähennystavoitteet, peltojen raivausmaksut ja työkoneissa ja lämmityksessä käytettävien polttoaineiden veronkorotukset”.

”Maatalouden päästöt puhuttavat ja hyvä niin. Politiikan tehtävä on auttaa maanviljelijöitä vähentämään päästöjä. Viljelijät ovat halukkaita ilmastotyöhön, mutta tukipolitiikka ei kannusta siihen riittävästi. Työ kannattaa aloittaa turvepelloilta, koska sieltä saadaan suurin vaikutus. Vain noin kymmenesosa Suomen viljelyalasta on turvepeltoja, mutta ne tuottavat yli puolet maatalouden päästöistä. Ensimmäiseksi on päästävä eroon uusien turvepeltojen raivaamisesta ottamalla käyttöön pellonraivausmaksu. Raivauksen suitsiminen vähentää sekä päästöjä että metsäkatoa”, Mikkonen esitteli keinoja.

LUE MYÖS: