Yhdysvaltojen ilmavoimien innovaatio-ohjelma AFWERX on aloittanut yhdessä useiden yritysten kanssa projektin, jonka tarkoituksena on kehittää lentokoneita, jotka nousevat pystysuoraan paikaltaan (VTOL, Vertical Take-Off and Landing), mutta jotka ovat silti nopeita.

AFWERX, joka on osa ilmavoimien tutkimuslaboratoriota AFRL:ää, on pyytänyt yrityksiltä ehdotuksia nopeista VTOL-koneista, kirjoittaa Aviation Today . Ehdotuksia on tullut jo yli 200 yritykseltä.

Toki ne ovat tässä vaiheessa vielä konsepteja.

Jatkoon seuraavaan vaiheeseen on valittu 11 yritystä. Ne saavat jo nyt rahoitusta ilmavoimilta.

Tavoitteena on saada aikaan pystysuoraan nouseva ilma-alus, joka voisi lentää 740 kilometriä tunnissa ja pystyisi muun muassa lääketieteellisiin evakuointilentoihin. Sovellusten ei siis tarvitse olla pelkästään sotilaallisia.

Potkurit siivissä. Kun ilmaan on päästy, propellit pistetään piiloon. Kuva: Horizon Aircraft

Patentoitua tekniikkaa

Yksi jatkoon päässeistä on Horizon Aircraft, joka on jo melko pitkällä VTOL-koneensa kanssa.

Sen tavoitteen on kehittää VTOL-kone, jonka toimintasäde olisi vähintään 300 kilometriä. Yhtiön toimitusjohtaja E. Brandon Robinson hehkuttaa, että heidän patentoitu tekniikkansa eroaa merkittävästi muista VTOL-koneista.

Siipien sisällä on potkureita, joiden avulla noustaan paikalta ilmaan.

”98 prosenttia matkasta se lentää kuin tavallinen lentokone. Lentäjä ei edes huomaa, että se on VTOL-kone”, kertoo Robinson.

Vanhaa koulua. Yhtenä tavoitteena on kehittää korvaaja USA:n ilmavoimien käytössä olevalle CV-22 Osprey -koneelle. Kuva: zumawire

Kaasua ja sähköä

Horizon Aircraftin X5 Cavorite -malli on hybridi, jossa on sekä kaasumoottori että edistyksellisiä sähkömoottoreita. Se pystyy kuljettamaan pilotin lisäksi neljä matkustajaa tai noin 500 kiloa hyötykuormaa.

Robinson kiittelee ilmavoimien AFWERX-ohjelmaa ennakkoluulottomuudesta.

”Se kiihdyttää innovaatioita edistämällä tällaisia julkisten ja yksityisten tahojen yhteisprojekteja.”

Neljä matkustajaa. Konetyyppiä voisi käyttää myös muun muassa taksilentoihin kaupungeissa. Kuva: horizon aircraft.

