Perussuomalaiset on Ylen tuoreen puoluekannatusmittauksen kärkipuolue, mutta SDP on aivan perussuomalaisten kannoilla.

Oppositiopuolue perussuomalaiset menetti kannatustaan 2,4 prosenttiyksikköä, kun SDP:n kannatus nousi peräti kolme prosenttiyksikköä edellisestä mittauksesta. Perussuomalaisten kannatus on nyt 20 prosentissa, kun SDP on noussut lukemaan 19,6 prosenttia.

Viime viikolla Alman kyselyssä SDP kiilasi jättiharppauksella kärkeen ja saavutti 21,1 prosentin kannatuksen perussuomalaisten jäädessä toiseksi 20,1 prosentin kannatuksella.

Syy kannatusmittausten eroon on selvä. Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja huomauttaa, että Alman kysely tehtiin 20.–27. maaliskuuta, kun Ylen on tehty maalis–huhtikuussa osin aikana ennen poikkeusoloja ja koronarajoituksia.

”Viikkokohtaiset tulokset näyttävät, että SDP on ollut Suomen suosituin puolue viikosta 13 (23.–29.3.) alkaen”, Turja sanoo Ylelle.

SDP:n kannatus on siis lähtenyt nousuun poikkeusaikana. Turjan mukaan monet mittaukset osoittavat, että kansalaiset ovat olleet melko tyytyväisiä hallituksen toimiin, mikä näkyy erityisesti pääministeripuolueen kannatuksessa.

SDP:n uudet kannattajat eivät kuitenkaan tule Turjan mukaan perussuomalaisista vaan esimerkiksi toisista hallituspuolueista. Suuria hyppäyksiä ei kuitenkaan muiden hallituspuolueiden kannatuksissa ole: vihreät on menettänyt kannatustaan puoli prosenttiyksikköä ja vasemmistoliitto kasvattanut saman verran. RKP ja keskusta ovat pysyneet samoissa lukemissa.

Keskustan kannatus on nyt 12,4 prosenttia, vihreiden 12 prosenttia, vasemmistoliiton 7,9 prosenttia ja RKP:n 4,1 prosenttia. Oppositiopuolue kokoomus on kyselyn kolmantena lukemalla 17,6 prosenttia, joka on 0,4 prosenttiyksikköä pienempi kuin edellisessä mittauksessa.

Perussuomalaisista kannattajia on siirtynyt Turjan mukaan katsomoon, eli he eivät osaa sanoa, mitä puoluetta äänestäisivät, jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt. Turjan mukaan perussuomalaiset on edelleen suosituin puolue työväestön keskuudessa.