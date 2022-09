Niin oppositiossa kuin hallituspuolue keskustankin riveissä yltyy ihmetys siitä, miten Suomen kanssa samaan EU- ja Schengen-alueeseen kuuluvat Baltian maat kykenevät pysäyttämään venäläisten turistiviisumien myöntämisen, kun taas Suomelle tämä ei hallituksen johdon mukaan ole mahdollista.

Pääministeri Sanna Marin (sd) ja ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) ovat kertoneet, että Suomelta puuttuu tarvittu ”juridinen selkänoja” viisumikiellolle, ja vedonneet EU:n yhteisen päätöksenteon tarpeeseen Schengen-maissa.

Hallituspuolue keskustan kansanedustajan Joonas Köntän mukaan ”pääministeri Marinin puheet ja teot ovat ristiriidassa keskenään”.

”Sanna Marinin pääministerinä ja SDP:n hallituksen suurimpana puolueena on otettava asiassa johtajuus, pelkät korupuheet kansainvälisillä näyttämöillä eivät riitä”, Könttä sanoo tiedotteessaan.

”EU-sääntöjen taakse meneminen on vastuun väistämistä, sillä myös esimerkiksi Viro kuuluu samaan EU:hun ja siellä turistiviisumien osalta on tiukempi linja. Vaikka EU:sta myöhemmin tulisikin sanktioita, on se tässä tilanteessa pieni hinta maksaa. Nyt ei ole aika olla mallioppilas vaan tehdä se, mikä on oikein.”

Myös yhteinen EU-päätös Köntän mukaan tarvitaan, mutta sen saamisessa voi kestää kauan.

”Arvot ilman tekoja ovat vain mielipiteitä. Pääministerin on aika elää kuten opettaa. Tiukemmalle linjalle hän saa varmasti eduskunnan laajan tuen.”

Suomi on rajoittanut venäläisille myönnettävien viisumien määrää merkittävästi, mutta ei ole kategorisesti lopettanut uusien viisumien myöntämistä eikä pysäyttänyt venäläisten turistien saapumista Suomen kautta muihin Euroopan maihin.

Keskustan riveissä on laajempaakin halua siirtyä tiukempaan linjaan. Kansanedustaja Mikko Kärnä kertoo Twitterissä maanantaina jättämästään lakialoitteesta.

”Lähetin juuri kaikille kansanedustajille allekirjoitettavaksi lakialoitteen, jolla voitaisiin estää hyökkäyssotaa käyvien kolmannen maiden kansalaisten saapuminen Suomeen. Aloite ei rajoittaisi oikeutta hakea turvapaikkaa”, Kärnä kirjoittaa.

Aloitteelle antaa tukensa Twitterissä Köntän ja Kärnän puoluetoveri, kansanedustaja Hanna Kosonen.

Myös oppositiopuolueet kokoomus ja perussuomalaiset katsovat, ettei venäläisille turisteille tulisi myöntää viisumeita Suomeen. Kansanedustaja Ben Zyskowicz (kok) kummastelee Verkkouutisten mukaan Köntän tavoin, ettei hän ymmärrä, ”miksi samaan Schengen-sopimukseen kuuluvat maat, kuten Puola, Viro, Latvia ja Liettua, ovat voineet sopimuksen puitteissa toimia eri tavalla”.

”Kyse on yleensäkin kansainvälisistä sopimuksista, miten ne samat sopimukset antavat Suomelle enemmän velvoitteita kuin muille maille, jotka ovat samojen sopimusten osapuolia”, Zyskowicz kysyy.

Zyskowicz viittaa siihen, että Suomi on kuitenkin rajoittanut venäläisten viisumiensaantia ja pääministeri Marinkin on pitänyt harkitsemisen arvoisena ehdotusta nostaa viisumien hinnat niin korkeiksi, että vain äveriäimmillä venäläisillä on niihin varaa.

”Eli jos me tosiasiallisesti voidaan estää turisteja hakemasta viisumia Suomeen, niin miten tämä sitten on oikeudellisesti mahdollista, jos ei ole oikeudellista mahdollisuutta myös muodollisesti lopettaa näiden viisumien antaminen? En ymmärrä”, Zyskowicz ihmettelee.

Näin Marin ja Haavisto ovat selittäneet

Pääministeri Sanna Marin vastasi opposition kysymyksiin tilanteesta eduskunnan kyselytunnilla torstaina. Hän muistutti, että ”hallitus on jo tehnyt päätöksiä sen osalta, millä tavalla me voimme tätä viisumien myöntöprosessia hidastaa niin, että käytännössä, siis Suomen myöntämillä viisumeilla, venäläisturistien tulo tulee hyvin pieneksi”. Suomi on siis vähentänyt itse myöntämiensä viisumien määrää, mutta Suomen kautta tullaan Eurooppaan myös muiden EU-maiden venäläisille myöntämillä viisumeilla.

Tässä Marin viittasi juridisiin reunaehtoihin.

”Eli tämä on se, mitä me olemme pystyneet näiden juridisten reunaehtojen puitteissa tekemään. Tätä on hyvin huolellisesti selvitetty ulkoministeriössä, sisäministeriössä, ja näiden reunaehtojen puitteissa me olemme työtä tehneet. Me olemme jatkuvasti, koko ajan systemaattisesti peräänkuuluttaneet laajempia harteita, EU-tasoisia ratkaisuja, Schengen-tasoisia ratkaisuja, niin että me voisimme myös estää Suomen kautta kulun muihin Schengen-maihin”, hän sanoi.

”Mutta meillä ei ole sellaista juridista selkänojaa tai käytäntöä, jolla me ikään kuin pystyisimme kieltämään näillä viisumeilla tulon vaikkapa Suomen alueelle Schengen-maiden osalta.”

Marinin mukaan ”meillä ei yksinkertaisesti ole Suomessa viranomaisia, jotka esimerkiksi suostuisivat sanomaan, että joka ikinen venäläinen, joka Suomen rajan yli tulisi, olisi potentiaalinen turvallisuusuhka”.

”Ja kun näin ei ole, niin hallitus ei pysty tässä tilanteessa kategorisesti estämään näiden ihmisten tuloa.”

Ero Puolaan ja Baltian maihin on Marinin mukaan se, että ”heidän viranomaisensa ovat tehneet tulkinnan, että venäläisturistit ovat kansallinen uhka”.

”Ja sen vuoksi he ovat voineet tämän viisumien myönnön ja ihmisten tulon estää ja kieltää.”

Samaan seikkaan on aiemmin viitannut ulkoministeri Haavisto.

”Siinä [Baltian maissa] on ilmeisesti käytetty turvallisuusperiaatetta. Eli kaikki Venäjän kansalaiset muodostavat näiden maiden näkökulmasta turvallisuusuhan”, Haavisto sanoi Ilta-Sanomille.

”Meillä on Suojelupoliisin omat arviot, mutta vastaavaa arviota ei ole meillä tehty.”

Ratkaisuja on ollut pohtimassa myös oikeuskansleri Tuomas Pöysti, jonka pohdinnoista Uusi Suomi kertoi maanantaina. Oikeuskansleri ei ottanut elokuussa hallitukselle antamissaan lausunnoissa kantaa Baltian maiden Suomea jyrkempien rajoitusratkaisujen oikeusperustaan ja laillisuuteen, mutta hänen nähdäkseen ne ovat ”yhdistelmä kansallisia osin lakitasoisia päätöksiä ja unionin oikeuden tulkintaa esimerkiksi kansallisen turvallisuuden perusteella”.

Pöystin mukaan yleisluonteiset rajoitukset tietystä maasta tuleviin kaikkiin henkilöihin kohdistuen ovat kuitenkin mahdollisia, ja hän ehdottikin Suomelle omaa ”kansallista ratkaisua”, joka vastaisi viisumiongelmaan mahdollistamalla ”pakotetyyppiset toimenpiteet kansallisin päätöksin”. LUE TARKEMMIN: