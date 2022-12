Yhdysvaltain senaatti antoi yksimielisen tukensa suunnitelmalle luovuttaa Yhdysvaltoihin jäädytettyjä venäläisvaroja Ukrainalle. Asiasta uutisoi muiden muassa Washington Post.

Senaattori Lindsey Grahamin mukaan kyse on ”oligarkkien tai muiden pakotteiden alaisten tahojen” varoista.

"Se tulee olemaan taivaanlahja pitkään kärsineelle Ukrainan kansalle. Se tulee olemaan helpotus amerikkalaiselle veronmaksajalle. Se tulee olemaan huono päivä oligarkeille", Graham sanaili.

Lakimuutos tulee sisältymään yhteensä 1 700 miljardin dollarin suuruiseen valtionmenopakettiin, jonka senaatti hyväksyi torstaina äänin 68–29. Myös presidentti Joe Biden tukee venäläisvarojen ohjaamista Ukrainalle.

Senaatti ilmoitti tukensa ajatukselle päivä sen jälkeen, kun Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi vieraili Washingtonissa. Tuolloin Biden julkisti uuden, 1,85 miljardin dollarin suuruisen tukipaketin Ukrainalle. Siihen sisältyy muun muassa Patriot-ilmatorjuntajärjestelmä ja muuta kaivattua asetavaraa.

Myös epäilyksiä ilmassa

Ukrainan auttamista venäläisvaroilla on ehdotettu siitä lähtien, kun länsimaat niitä yksissä tuumin jäädyttivät. Keskustelua asiasta on virinnyt Yhdysvaltojen lisäksi EU:ssa ja G7-ryhmässä. Kesällä Yhdysvaltain oikeusministeriö arvioi, että länsimaissa oli jäädytetty yli 30 miljardin dollarin edestä oligarkkien omaisuutta ja noin 300 miljardia dollaria Venäjän keskuspankin varoja.

Kanadassa on meneillään vastaava koeponnistus. Tarkoituksena on pidättää 26 miljardia dollaria venäläisoligarkki Roman Abramovitšin omistamasta Granite Capital Holdings -yhtiöstä. Rahat on määrä ohjata Ukrainan jälleenrakennukseen.

Jäädytettyjen varojen periminen lopullisesti pois oligarkeilta on herättänyt myös epäilyjä siitä, edistääkö ratkaisu tavoitettaan. Jos rahojen takaisin saamisen mahdollisuus katoaa, ei oligarkeilla ole välttämättä sen jälkeen kannustinta luoda Kremlille painetta päättää sotaa Ukrainassa. Toisaalta tällaista painetta ei ole tähän mennessä ole ollut juuri nähtävissä.