Uusi Suomi ja Kauppalehti kysyivät lukijoidensa mielipidettä maskisuosituksiin ja maskipakkoon. Kyselyyn vastasi 2.-14.9.2020 kaikkiaan 1814 lukijaa.

Yli puolet vastaajista piti maskisuositusta julkisissa kulkuvälineissä hyvänä. Lähes 30 prosenttia vastaajista taas piti suositusta riittämättömänä. Turhaksi suosituksen arvioi 18 prosenttia vastaajista.

Maskipakkoa julkisilla paikoilla kannatti 23 prosenttia vastaajista. Noin 40 prosenttia vastaajista vastusti maskipakkoa, mutta lähes yhtä suuri osa vastaajista haluaisi maskisuosituksen laajennettavan koskemaan myös kauppoja ja yleisötilaisuuksia.

Maskisuositusta hyvänä pitävät ihmettelevät vetkuttelua

”Ainakaan minä en ole vakuuttunut, että kevyet maskit suojaavat minua. Mutta jos ne suojaavat muita kun tartuttaja käyttää maskia niin hyvä. Suositus on riittävä, pakko olisi liikaa.”

”Hyvä, helppo tapa estää virusta leviämästä. Miksi ei otettu heti käyttöön vaan kierreltiin poliittista pikkuympyrää?”

”Ilman suositustakin voi käyttää. Ehkä suositus antaa selkänojaa joillekin, jotka eivät uskalla itse ottaa vastuuta käytöstä. Osa ihmisistä tarvitsee auktoriteettia kertomaan miten kuuluu elää.”

”Joko maskit tai liikenne lopetetaan.”

”Julkinen liikenne on pyhä lehmä Suomessa. Siinä kuitenkin pakkautuu kymmeniä ihmisiä pieneen tilaan tartuttamaan toisiaan. Meillä kuitenkin keskitytään haukkumaan vaikkapa Suomea tartuntanäkökulmasta paremmassa tilanteessa olevien maiden matkustajia vastuuttomaksi ja samaan aikaan vältetään edes tuomasta julkisen liikenteen riskejä esiin.”

”Konkreettinen hyöty on pieni, eikä tartuntatilanne tällaista edellytä. Mutta jos tämä tuo mielenrauhaa työmatkoille, on se paikallaan jonkin aikaa.”

”Loogista tietty, ettei väenpaljoudessa puhallella ja pärskitä vapaasti ympäristöön. Ihmetellä täytyy miksi sen toteaminen on voinut kestää lähes puoli vuotta!”

”Suositus on hyvä, pakkoa ei voida asettaa ilman, että se taas koskettaa yksilön oikeuksia ja vaatisi varmaan jonkin sortin pakkolain tai asetuksen asettamista. Nyt testataan yksilön vastuuntuntoa, suosituksen kuuluisi riittää. Jos yksilöt eivät vastuuta kanna omasta toiminnastaan, pakko on siitä seuraava vaihtoehto ja mielestäni on ikävää, jos siihen ajaudutaan yksilöiden välinpitämättömyyden vuoksi.”

”Suositus on hyvä, samoin suositus siitä, ettei toisen matkustajan maskittomuuteen tule puuttua.”

Maskisuositusta riittämättömänä pitävät uskovat pakkoon ja sakkoon

”Neljä kuukautta vetkutettiin ja sitten THL vastentahtoisesti antaa suosituksen saatesanoille ’ei se mitään auta’.”

”Bussiin saapuessa 1/55 käyttää maskia, ja se yksi ei ole bussikuski.”

”Ei uppiniskaiseen kansaan tehoa suositukset vaan käskyt.”

”Julkinen liikenne on suuri riski kaikkien tartuntatautien levityskanavana. Toimia tulee jatkaa ja tehostaa entisestään koronan jälkeenkin.”

”Junassa samassa vaunussa matkustavilla riski saada tartunta maskeista huolimatta, koska ilmanvaihtoon ei kiinnitetä huomiota. Maskisuosituksen pitäisi olla voimassa ihan kaikkialla sisätiloissa, työpaikoilla.”

"Ei Suomessa suositus onnistu. Joko pakko tai sakko."

”Kännissä räkä lentää.”

”Kevään maskilausuntojen sekoilun jälkeen vain maskipakko tehoaa.”

”Katsokaa muualle. Olen itse Belgiassa ja käyttänyt maskia kuukausia. Kyllä siihen tottuu.”

”Vahva suositus ja malli esimerkiksi eduskunnalta ja hallitukselta. Eipä näy maskeja. Pitäisi varmaan laittaa sinne maskipakko. Eikä maskeja tarvitse yhteiskunnan kustantaa, vai pitääkö muutkin suojaimet ja vaipat laittaa yhteiskunnan laskuun. Jotain rajaa! Jos ei ole varaa maksaa suojainta, ei sitten ole varaa lähteä muuallekaan.”

”Maskipakko paikoissa, joissa joutuu lähikontaktiin, nopeuttaisi talouden elpymistä kun useammat ihmiset uskaltaisivat liikkua kodin ulkopuolella.”

Maskeja turhana pitävät eivät usko maskeihin eivätkä maskien käyttäjiin

”Ei julkista liikennettä käytä enää kukaan. Tyhjässä bussissa naamarin pitäminen on yhtä turhaa kuin kortsun pitäminen yksin sängyssä.”

”Ei kiinnosta kaikkia ja eipä yökerhossakaan niitä pidetä, joten missähän noita lähellä oloja oikeasti on.”

”Ei ole todisteita toimivuudessa. Terveet ihmiset sairastuttavat itseään huonolla hengitysilmalla ja alistamalla itsensä bakteeritulehduksille pitäessään maskeja väärin ja liian pitkään ilman vaihtoa. Pitkillä matkoilla aivan turha. Jos syöt tai juot lennolla, on aivan sama oliko maski päällä tullessa koneeseen tai ei.”

”Ihmiset eivät osaa käyttää maskeja. Kaupoissa olen myös huomannut, että juuri nämä maskeissa kulkevat tulevat iholle ja aivan liian lähelle. Maski kai antaa vääränlaisen turvallisuuden tunteen.”

”Koko tämä ohjeistus on mielipuolinen ja onneksi Suomen kansa ei ole mennyt tähän mukaan. Julkinen valtaa ei ilmeisesti viettää aikaa kansalaisten kanssa sillä maskeja käytetään vähän ja tämä on selvä kannanotto hallituksen suositukseen.”

”Korona ei levinnyt julkisissa keväälläkään pahimman koronatilanteen aikaan, eikä leviä nytkään merkittävästi. Kuitenkin maskit lisäävät kustannuksia kuluttajille, joka on pois muusta kulutuksesta ja maskisuositus aiheuttaa lisää ongelmia yrittäjille muistuttamalla matkustajia jatkuvasti koronan vaaroista ja riskeistä ja näin vähentäen palveluiden käyttämistä ja kivijalkaliikkeiden asiakkaita.”

”Suurin osa käyttäjistä vain infektoi itse itsensä käyttämällä maskia väärin. Maski hyödyttää eniten jos se on tartunnan saaneella, mutta näiden pitäisi joka tapauksessa jäädä kotiin sairastamaan vaikka olisivat kuinka vähäoireisia tahansa. Maskien käyttö julkisissa kulkuvälineissä on siis täysin turhaa ja jopa väestötasolla haitallista.”

”Tauti vastaa tilastollisesti vain keskivaikeaa flunssaa. Ainut kuka maskipakosta hyötyy on maskien maahantuojat ja valmistajat.”

Kuva: Tiina Somerpuro