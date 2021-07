Helsinki alkaa julkaista listaa julkisista paikoista, joissa on mahdollisesti voinut altistua koronalle.

Helsingin kaupunki alkaa julkaista tietoja julkisista paikoista, joissa on mahdollisesti voinut altistua koronavirukselle.

Tiedot kootaan kaupungin verkkosivuille.

Altistumiset ovat Helsingin kaupungin epidemiologisen toiminnan tietoon tulleita tapauksia. Sivulle listataan ainoastaan ne paikat, joissa kaikkia mahdollisesti altistuneita ei ole tavoitettu. Altistumiset lisätään sivuille sitä mukaa, kun tapaukset tulevat epidemiologisen toiminnan tietoon.

Mahdolliset altistumispaikat ja -ajat päivitetään sivuille arkipäivisin. Listassa olevissa paikoissa on voinut altistua koronavirukselle 14 viime vuorokauden aikana. Listalta poistetaan paikat, joiden altistusajasta on yli kaksi viikkoa ja siten Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ohjeistama karanteeniaika on ohi.

Kaikille listalla oleville toimijoille ja yrityksille on ilmoitettu altistuksesta heti, kun se on tullut epidemiologisen toiminnan tietoon.

Mikäli olet ollut jollakin listalla mainitusta paikassa kyseisenä ajankohtana, kaupunki kehottaa tarkkailemaan vointia altistumista seuraavien 14 vuorokauden aikana. Lievissäkin koronavirukseen liittyvissä oireissa tulee varata aika koronatestiin.

Kaupunki myös kehottaa käyttämään kasvomaskia, huolehtimaan käsihygieniasta ja pitämään turvavälin muihin ihmisiin.

Tartunnanjäljittäjät ovat sinuun erikseen yhteydessä, jos sinut asetetaan karanteeniin.

Kaupungin verkkosivulle pääset tästä linkistä.

