Koronasuojaimista on edelleen puutetta terveydenhuollossa, ilmenee sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestön Tehyn kyselystä.

Tehy toisti kyselyn koronakriisin aikaisista suojavarusteista yliopistosairaalojen sekä keskussairaaloiden tehyläisille päätoimisille pääluottamusmiehille ja päätoimisille työsuojeluvaltuutetuille 16.-20. huhtikuuta.

Kysely lähetettiin 67 tehyläiselle. Vastaajia oli yhteensä 25 ja vastaukset edustavat 11 sairaalaa eri sairaanhoitopiirien alueella.

Tulokset ovat suuntaa antavia.

Tuoreen kyselyn vastaajista 72 % ilmoittaa, että suojaimista on edelleen puutetta. Puute on jopa hieman pahentunut edellisestä kyselystä, jossa 70 % kertoi pulasta.

Kaksi viikkoa sitten suurin puute oli hengityssuojista ja kasvovisiireistä. Nyt hengityssuojista on edelleen puutetta ja lisäksi puute suojatakeista on noussut selvästi. Kaksi viikkoa sitten suojatakkien vähyydestä ilmoitti 21 % vastaajista, nyt peräti 72 %.

Suojatakkien pula on näkynyt myös Tehyyn tulleissa yhteydenotoissa, ja sitä on yritetty korjata muun muassa kertakäyttösadetakeilla.

”Suojatakkien tarpeeseen ei ilmeisesti ole varauduttu riittävästi, kun niistä on nyt yllättäen tullut näinkin suuri puute”, kertoo Tehyn työympäristöasiantuntija Kaija Ojanperä tiedotteessa.

Uusintakyselyssä tiedusteltiin lisäksi, miten puutteita on korjattu. Vastaajista 28 % kertoo, että on käytetty muuta kuin sairaalakäyttöön tarkoitettuja tarvikkeita. Valtaosa eli 83 % vastaa, että puutteisiin on reagoitu kohdentamalla suojainten käyttöä tiettyihin toimintoihin.

Ojanperän mukaan kokonaistilanne ei näytä juuri parantuneen. Hänen mukaansa terveydenhuollossa käytettävät suojaimet on luokiteltu lääkinnällisiksi laitteiksi, joille on asetettu terveyttä ja turvallisuutta koskevat vaatimukset.

”Sadetakkien ja muiden korvaavien välineiden käyttö on hyvin huolestuttavaa. Suojainten käyttöä on kohdennettu, mutta kyselyssä ei tule esiin, millä tavoin. On hyvä, jos se tarkoittaa esimerkiksi riskiryhmäläisten siirtoa muihin tehtäviin.”

Ojanperä korostaa, että työturvallisuus ja suojautuminen on aivan yksiselitteisesti työantajan vastuulla. Kyselyn mukaan 78 % ilmoitti, että suojaimia on vastaajan tietojen mukaan tulossa lisää. Reilun kahden viikon takaisessa kyselyssä näin vastasi 95 %.

”Tämä herättää kysymyksen joko saatavuuden heikentymisestä, tarpeen kasvusta tai siitä, että työantaja ei ole aktiivisesti tiedottanut suojaintilanteesta.”

Samassa kyselyssä tiedusteltiin myös, mitä valmiuslain mahdollistamia poikkeamia on käytetty. Vastaajista 60 % ilmoittaa, että vuosilomia on siirretty tai peruttu ja 56 % kertoo irtisanomisajan pidentämisestä. Erityisesti irtisanomisajan pidentäminen on käytössä nyt selvästi useamman vastaajan organisaatiossa kuin reilut kaksi viikkoa sitten, jolloin siitä ilmoitti 30 % vastaajista.

Tehyllä on 160 000 jäsentä, muun muassa sairaanhoitajia, lähihoitajia ja ensihoitajia.

Sairaanhoitajaliitto keräsi kokemuksia

Pula asianmukaisista suojavarusteista nousee esiin myös Sairaanhoitajaliiton kyselyssä, johon on tullut 740 vastausta huhtikuun puoleen väliin mennessä. Kuukauden auki ollut kysely on yhä auki. Siinä sairaanhoitajat voivat vastata kyselyyn nimettömästi ja kertoa kokemuksistaan koronaepidemian aikana.

Sairaanhoitajaliiton mukaan moni sairaanhoitaja miettii, voiko kieltäytyä hoitamasta potilaita, jos työ- ja potilasturvallisuus eivät toteudu. Liitto kertoo hoitajien antamista vastauksista nettisivuillaan.

”Miksi minun henkeni hoitajana ei ole minkään arvoinen? Kieltäydyn hoitamasta ilman asianmukaista suojausta ja minua kiusataan sen vuoksi. Onko Suomella oikeasti varaa tapattaa sairaanhoitajat? Voitte heittää minut vaikka vankilaan, mutta ilman suojia en hoida ketään”, sanoo eräs vastaaja.

Sairaanhoitajaliiton mukaan työvuoroissa suojavarusteiden puute on johtanut siihen, että sairaanhoitajien ruokataukoja ja wc-käyntejä rajoitetaan. Osa joutuu työskentelemään ilman ruokaa ja juomaa.

”Suojavarusteiden vähyyden vuoksi hoitajat eivät voi pitää ruokailun lisäksi muita taukoja. Vessassa ei voi käydä kuin lounastauolla, ja näin ollen päivän aikana ei myöskään uskalla juoda vettä.”

”Työskentelen koko työvuoroni ajan yhden hoidettavan luona, eikä häntä voi jättää valvomatta. En voi riisua suojaimiani juodakseni tai syödäkseni, joten joudun olemaan koko hoitovuoron ilman nestettä ja ravintoa.”

Suojavarustepuutteiden lisäksi työpaikoilla ei aina huolehdita turvaväleistä. Jos tauolle pääsee, on taukotiloissa usein tiivistä.

”Pienessä taukotilassa saattaa olla vuorojen vaihtuessa tai tauolla 20–30 ihmistä.”

Yksi vastaajista kertoo, että voisi hyvin tehdä työtään etänä tai nykyistä väljemmissä tiloissa työpaikalla, mutta työnantaja ei ole tähän suostunut.

”Yhtenä päivänä hajaannuimme vähän kauemmas toisistamme, mutta siitä seurasi huutoa johdon taholta, ja meidät käskettiin takaisin sardiinipurkkiasetelmiin. Olemme tuoneet tilanteemme esiin johdolle ja pyytäneet muutoksia. Turhaan.”

Sairaanhoitajia huolestuttaa myös perehdytys. Sijaisten perehdyttäminen sitoo vakituisten työntekijöiden aikaa. Tehohoidon pikaperehdytykset hirvittävät niin perehdyttäjiä kuin perehdytettäviäkin.

”Ahdistaa ja pelottaa. Minua on pikaperehdytetty tehohoitoon. Muutaman päivän koulutuksella pitäisi omaksua ja osata paljon asioita ja laitteiden käyttöä. Tämä on todella epätoivoinen ja stressaava yhtälö!”

Perehdytyksen vuoksi monia sairaanhoitajia siirrellään osastoilta toisille, mikä aiheuttaa ahdistusta.

”Henkilökuntaa kaupataan kuin orjia toisille osastoille, ilman suurempaa tarvetta. Henkilökuntaa siis väsytetään ja ahdistetaan ennen epidemian huippua. Tästä ollaan enemmän ahdistuneita kuin koronasta.”