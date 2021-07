Hallituspuolue vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo sekä eduskuntaryhmän puheenjohtaja Emma Kari linjavat, että päiväkotien ja koulujen on pysyttävä auki. Koulut ovat alkamassa parin viikon kuluttua.

Ohisalo ja Kari kommentoivat sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikön Kirsi Varhilan lausuntoja A-studiossa.

Varhilan mukaan on yhä epäselvää, voivatko koulut palata lähiopetukseen elokuussa heikkenevän koronatilanteen takia.

”Tämä on suuri kysymys näillä tartuntaluvuilla”, Varhila sanoi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Suomessa on tänään todettu 765 uutta tartuntaa. Parina viime päivänä luku on ollut reilut 600, joten tartuntamäärät kasvavat edelleen. Tartuntamäärät ovat lähes kaksinkertaistuneet kahden viikon jaksolla verrattuna edellisiin kahteen viikkoon. Sairaala- ja tehohoidon määrä ei kuitenkaan ole rokotusten ansiosta noussut aiempaan tapaan.

LUE MYÖS:

Varhilan mukaan asetus 12–15-vuotiaiden rokottamisesta on valmistumassa elokuun puolivälissä.

”Vihreiden kanta on selvä, lasten ja nuorten elämän on jatkuttava mahdollisimman normaalina, mm. lähiopetuksessa, eikä esim. etäkoulun kaltaisia ratkaisuja pidä pohtia kevyin perustein. Rokotuksia on vauhditettava myös nuorten osalta”, Maria Ohisalo tviittaa.

”Päiväkotien ja koulujen on pysyttävä auki. Lapset, nuoret ja opiskelijat ovat kantaneet kohtuuttoman suuren taakan koronatoimien seurauksista. Vastuun pandemian torjumisesta on kuuluttava aikuisille”, kommentoi Kari.

”Lasten ja nuorten arjen pitää jatkua mahdollisimman normaalisti. Sivistysvaltio ei sulje päiväkotien tai koulujen ovia kuin äärimmäisessä pakossa. Etäopetuksella on ollut vakava vaikutus lasten ja nuorten oppimiseen ja hyvinvointiin. Tätä velkaa maksetaan vielä pitkään”, hän jatkaa.

Koulujen alkua loppukesästä suunnitellaan jo. Esimerkiksi Kymenlaakson Kymsote kertoo, että ”lähiopetus on vaarassa erityisesti toisella asteella ja korkeakouluissa, mikäli tartuntoja ei saada kuriin ja rokotekattavuutta nousuun”.