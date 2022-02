Venäjän viimeaikaiset toimet ovat saaneet useat poliitikot kritisoimaan Fennovoiman ydinvoimalahanketta.

Liike nytin puheenjohtaja, kansanedustaja Harry ”Hjallis” Harkimo, katsoo, että Fennovoima on ajettava alas. Tiistaina kerrottiin, että hankkeelle tehdään riskiarviointi.

”Fennovoiman ydinvoimahanke pitää ajaa alas. Tilanne on Venäjän suuntaan niin selkeä, että mielestäni erilaiset selvitykset eivät sitä miksikään muuta. Ydinvoimaa kyllä tarvitsemme eli Pyhäjoelle pitää löytää uusi omistaja ja länsimainen operaattori”, Harkimo sanoo tiedotteessa.

Eroon Venäjä-riippuvuudesta

Myös vihreän eduskuntaryhmän toinen varapuheenjohtaja Jenni Pitko katsoo, että Suomen on luovuttava ydinvoimakumppanuudesta venäläisen Rosatomin kanssa.

“Kun Venäjä ryhtyy radikaaleihin, itsenäisiä valtioita uhkaaviin ja loukkaaviin toimiin, täytyy yhteistyötä tarkastella kriittisesti”, Pitko painottaa.

Pitko huomauttaa, että ydinenergian lisäksi Rosatom vastaa myös venäläisistä ydinasehankkeista. Saksa ilmoitti eilen jäädyttävänsä Nord Stream 2 -kaasuputkihankkeen. Putken on ollut määrä toimittaa kaasua Venäjältä Itämeren ali Saksaan.

“Ei ole yllätys kenellekään, että yksi Venäjän keskeisistä työkaluista maailmanpoliittisessa vaikuttamisessa on venäläisen energian myynti Eurooppaan. Korvaamalla fossiilienergiaa venäläisellä ydinenergialla astutaan ojasta allikkoon. Suomen tulee hankkiutua eroon energiariippuvuudesta valtiosta, joka ei välitä kansainvälisistä pelisäännöistä ja on valmis käyttämään voimaa muita suvereeneja valtioita vastaan omia tarkoitusperiä edistääkseen.”

“Vihreät suhtautuivat kriittisesti Hanhikiven hankkeeseen Rosatomin kanssa jo vuonna 2014 sen turvallisuus- ja geopoliittisten ongelmien vuoksi. Tällöin Suomessa vähäteltiin Venäjä-kytköksen aiheuttamaa uhkaa. Nyt on aika myöntää, että suuntamme on väärä. Suomen on syytä osaltaan arvioida omaa energiapolitiikkaansa uudelleen ja irrotettava Rosatom Hanhikivi-hankkeesta.”

”Vakava virhe!”

Kansanedustaja Bella Forsgrén (vihr) pitää Fennovoima-hanketta virheenä.

”On aika avata silmämme – Fennovoiman ydinvoimalahanke on vakava virhe, joka tulisi pysäyttää! Venäläisen Rosatomin mukaantuloa Fennovoiman hankkeeseen loi riskin, joka on realisoitunut täysimittaisesti. Suomen on syytä arvioida omaa energiapolitiikkaansa uudelleen!” hän tviittaa.

Europarlamentaarikko Ville Niinistö (vihr) toivoo, että rakentamislupaprosessi keskeytettäisiin.

”Seuraavaksi Suomen hallitus voisi ilmoittaa, että se keskeyttää Fennovoima-Rosatomin rakentamislupamenettelyn”, hän tviittaa.

Myös vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Atte Harjanne vaati riskianalyysia Fennovoiman ydinvoimalahankkeesta ja katsoi, että riippuvuudesta Kremlin valtaa tukevaan energiaan on päästävä eroon.

”Perusteet hankkeen hylkäämiselle”

Kokoomuksen kansanedustaja Atte Kaleva oli valmis jäädyttämään venäläisvetoisen Fennovoima-hankkeen jo ennen viime päivien tapahtumia. Kaleva totesi Uudelle Suomelle jo toissa viikolla, että Pyhäjoen hanke pitäisi laittaa jäihin, vaikka Venäjä ei tekisi uusia sotatoimia Ukrainassa.

Kokoomuksen kansanedustaja, energiajuristi Heikki Vestman puolestaan katsoi eilen, että Venäjän hyökkäyssodan vuoksi Rosatomiin sidotun hankkeen hylkäämiselle on perusteet.

”Fennovoiman ydinvoimala näyttää entistä kyseenalaisemmalta Venäjän valtiollisen Rosatomin ollessa sen laitos- ja polttoainetoimittaja sekä päärahoittaja. Rosatomin asema hankkeessa ei ole ollut alun alkaenkaan Suomen edun mukainen”, hän katsoi.

”Kansallinen turvallisuus on keskeinen osa yhteiskunnan kokonaisetua ja sen tulee asiassa painaa. Fennovoiman hankkeessa on Venäjän uuden hyökkäyssodan johdosta entistä suuremmat riskit ja sen hylkäämiselle perusteet.”

Myös europarlamentaarikko Henna Virkkunen (kok) on nähnyt Fennovoiman yllä ”Rosatomin ison roolin johdosta tummia pilviä” ja katsonut riskien kasvaneen merkittävästi. Virkkusen mukaan ydinpolttoaineen osalta ei pitäisi sitoa itseään yhteen toimittajaan.

Pääministeri Sanna Marin (sd) totesi, että riskianalyysi on ”syytä tehdä” ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö näki viimeaikaisten tapahtumien vaikuttaman arvion sisältöön.

