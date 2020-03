Kokoomuksen kansanedustajat Heikki Vestman ja Jukka Kopra vaativat Uudenmaan maakunnan eristämistä koronavirusepidemian vuoksi. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen korostaa, että rajoituksen on nyt otettava todesta.

”Hesassa pitää pistää baarit kiinni ja ottaa rajoituksen todesta. Uudestamaasta on muuten tulossa Suomen Lombardia”, hän kirjoitti sunnuntaina Twitterissä.

Italian pahimpaan korona-alueeseen Lombardiaan Uuttamaata vertaa myös Heikki Vestman, joka korostaa, että Uusimaa on koronaepidemia-alue.

”Silti tänäkin viikonloppuna baarit, ravintolat ja kauppakeskukset ovat pysyneet auki. Juhlat ovat jatkuneet, vaikka se tappaa. Italian Lombardian sairaanhoitojärjestelmä on käytännössä luhistunut epidemian vuoksi. Uusmaalaisten ja kaikkien suomalaisten vuoksi toivon, että hallitus päättää välittömästi kovista rajoituksista ainakin Uudellamaalla. Baarit, ravintolat ja kauppakeskukset sekä ei-välttämättömät kaupat tulee sulkea. Ainakin pääkaupunkiseutu tulee eristää muusta Uudestamaasta ja Suomesta muun kuin välttämättömän työmatkaliikenteen osalta”, hän vaatii Facebookissa julkaisemassaan kirjoituksessa.

Samaa vaatii Jukka Kopra, joka muistuttaa, että Uusimaa on nyt yksi pahimmista koronakeskittymistä. HUSin alueella havaittiin lauantaina 71 uutta koronavirustartuntaa. Määrä on suurin yksittäisenä päivänä todettu tartuntamäärä Suomessa toistaiseksi.

”Uudenmaan eristämisellä muusta Suomesta voimme hidastaa taudin kulkua. Päätös sulkemisesta pitää tehdä mieluiten jo tänään. Edelleen, kahvilat, baarit, ravintolat ja muut vastaavanlaiset yleisötilat on määrättävä suljetuiksi valmiuslain nojalla. Hallitus voi näin halutessaan tehdä. Epidemia leviää tällaisissa tiloissa herkästi ja harmillinen ilmiö on, etteivät jotkut asiakkaat tästä piittaa”, Kopra toteaa Puheenvuoron blogissaan.

Heikki Vestmanin mukaan riskiryhmät tulisi lisäksi määrätä karanteeniin.

”Ruuhka-aikoina kaupoissa pörräävät ikäihmiset ovat herättäneet syystäkin pahennusta. Välinpitämättömyys on jatkunut, vaikka se tappaa”, hän kommentoi.

Keskustan lappilainen kansanedustaja Mikko Kärnä vaatii lisäksi nopeita toimia maan sisäisen henkilöliikenteen katkaisemiseksi. Hän sanoo olevansa pettynyt kansalaisten toimintaan hallituksen suositusten noudattamisessa.

”Hallitus on selkeästi todennut, että nyt ei pitäisi matkustaa yhtään mihinkään. Silti pohjoiseen valuu edelleen massoittain ”koronaturisteja” suksiboksit autojen katoilla. Olen viestittänyt torstaista saakka hallitukselle, että tämä liikenne on pakko katkaista. Koska ihmiset eivät noudata ohjeistuksia, on otettava pakko käyttöön. Olen aivan äärettömän pettynyt suomalaisten käytökseen tässä kriisitilanteessa. Jos oma sairastuminen ei kiinnosta, niin jokainen voisi edes yrittää ajatella muita”, hän sanoo tiedotteessaan.

Kärnä on huolissaan myös harvaan asuttujen alueiden terveydenhuoltokapasiteetista.

”Kaikki eivät nyt ymmärrä, että oireetonkin ihminen voi kantaa ja tartuttaa koronavirusta. Jokainen voi tuoda sen uuteen paikkaan mukanaan emmekä enää tiedä, monellako se on, koska vain vakavaoireiset testataan. Tähän tautiin voi kuolla, myös muut kuin riskiryhmäläiset, mutta erityisesti he. Harvaan asuttujen alueiden terveydenhuoltokapasiteetti taas ei riitä, mikäli kaikki pakkautuvat sinne. Vaikka kyse ei olisi koronaviruksesta, jokainen turistin luunmurtuma, paleltuma tai muu vie tarpeettomasti resursseja terveydenhuolloltamme. Nyt on viimeinen hetki hylätä itsekkyys ja alkaa ajattelemaan lähimmäisiä.”

Lapin suuret hiihtokeskukset Ylläs, Levi, Luosto, Olos, Pallas ja Ounasvaara päättivät sunnuntaina sulkea hissinsä jo nyt, eli aiemmin suunniteltua aikaisemmin. Aikaisemmin viikonloppuna uutiset kertoivat Lappiin suuntautuvista autoruuhkista.

THL:n mukaan riski tartunnan saamiselle on kohonnut koko Suomessa. Erityisesti Uudenmaan alueella on havaittu viime päivien aikana lisääntyvästi koronavirustartuntoja.

”Kaikki tartuntaketjut eivät ole enää tiedossa. Tartuntaketjuja pyritään edelleen selvittämään, jotta epidemian etenemistä voidaan hidastaa”, THL kommentoi sunnuntaina.

Pääministeri Sanna Marin (sd) linjasi lauantaina Ylen Ykkösaamussa, että hallitus on tarvittaessa valmis tiukempiin liikkumisrajoituksiin ja jopa alueiden eristämiseen Suomessa.