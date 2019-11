Yhdysvaltain senaatti hyväksyi yöllä Suomen aikaan Hongkongia koskevan lakiesityksen. Lakiesitys keräsi odotettua enemmän kannattajia kummaltakin poliittiselta puolueelta tällä viikolla, kun uutiskuvat Hongkongin yliopistokampuksen väkivaltaisesta valtauksesta ja siitä seuranneista poliisiyhteenotoista levisivät maailmalle.

Senaatin keskustelussa kuultiinkin useita puheenvuoroja siitä, kuinka lakiesitys pakottaa Kiinan suojelemaan ihmisoikeuksia, vapautta ja demokratiaa maassa.

Lakiesitys on päivitys jo olemassa olevaan Yhdysvaltojen lakiin, minkä nojalla maa tunnustaa Hongkongin erityishallintoaseman. Esimerkiksi Yhdysvaltojen Kiinalle asettamat tullit eivät koske Hongkongia.

Lakiesityksen puolesta on erityisen aktiivisesti viime viikkoina puhunut Floridan republikaaniedustaja Marco Rubio.

Yhdysvaltain edustajainhuoneen puhemies, demokraattipuoluetta edustava Nancy Pelosi kommentoi asiaa Twitterissä tuoreeltaan.

”Yhdysvaltain senaatti on yhdessä edustajainhuoneen kanssa vienyt eteenpäin Hong Kong Human Rights and Democracy Actin. Hongkongissa on herätty uutisiin joissa kerrotaan, että Yhdysvaltain kongressin toimielimet ovat puolellanne taistelussa demokratian ja laillisuusperiaatteen puolesta.”

Kiinan ulkoministeriö julkaisi lausunnon aiheesta heti keskiviikkona aamulla. Hongkongin kysymys on edelleenkin ulkoministeriön mukaan Kiinan sisäinen asia.

Lausunnossa huomautettiin myös, että mielenosoitukset Hongkongissa ovat muuttuneet entistä väkivaltaisemmiksi ja uhkaavat hongkongilaisten turvallisuutta. Lausunnossa myös annettiin tuki sekä Hongkongin hallinnolle, että Hongkongin poliisille tilanteen selvittämiseksi.

”Toivomme Yhdysvaltojen tajuavan tilanteen, lopettamaan vääryytensä ennen kuin on liian myöhäistä ja ryhtyvän välittömästi toimiin sen eteen, ettei lakiesityksestä tule lakia. Yhdysvaltojen täytyy välittömästi lopettaa Hongkongin ja Kiinan sisäisiin asioihin puuttuminen, tai kyseiset toimet kääntyvät heitä itseään vastaan.”

”Kiina tulee ryhtymään vahvoihin vastatoimiin puolustaakseen itsemääräämisoikeuttaan, turvallisuuttaan ja tavoitteidensa edistymistä, mikäli Yhdysvallat jatkaa väärien päätösten tekemistä”, tiedotteessa todettiin.

Tullakseen laiksi lakiesitys vaatii kuitenkin vielä käsittelyn sekä senaatissa että edustajainhuoneessa. Tämän jälkeen Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpilla on kymmenen päivää aikaa allekirjoittaa laki tai vetää se pois käsittelystä.

Koska Kiina on luonnollisesti vastustanut lakiesitystä ja sen käsittelyä koko prosessin alusta asti, onkin mielenkiintoista nähdä, allekirjoittaako Trump lopulta lain, sillä Yhdysvaltojen ja Kiinan välinen kauppakiista on vielä kaukana ratkaisusta.

Lakiesitys mahdollistaisi sellaisten hongkongilaisten ja mannerkiinalaisten virkamiesten rankaisemisen, joiden katsotaan rikkoneen Hongkongin erityishallintoalueen demokratiaa tai erivapauksia. Voimaan tullessaan oikeus sanktioiden määräämiseen lankeaisi ainakin Yhdysvaltain presidentille.

Lakiesitys pakottaisi myös Hongkongin erityishallintoalueaseman Yhdysvalloissa uudelleenarvioitavaksi joka vuosi. Tämä koskisi myös Hongkongin asemaa Yhdysvalloille tärkeänä rahoituskeskuksena. Hongkongin kautta kulkee yli 60 prosenttia Kiinaan menevistä suorista ulkomaansijoituksista.

Tällä viikolla lakiesitykseen tehtyihin muutosesityksiin kuuluvat muun muassa Yhdysvaltain ulkoministeriön pakottaminen viisumeiden myöntämiseen poliittisin perustein, sekä Hongkongin demokratian ja ihmisoikeuksien edistämisen koordinointi Britannian, Australian, Japanin ja Etelä-Korean kanssa.