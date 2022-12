Hallitus on saanut eduskunnan luottamuksen nuoriso- ja katujengirikollisuuden torjumista koskevassa äänestyksessä lukemin 100–​70.

Taustalla oli opposition välikysymys nuoriso- ja katujengirikollisuuden torjumisesta maahanmuutto- ja kriminaalipoliittisin keinoin. Opposition eduskuntaryhmät olivat esittäneet epäluottamuslausetta hallitukselle.

Keskustelu asiasta käytiin eilen maanantaina. Sisäministeri Krista Mikkonen (vihr) sanoi, että katujengeihin kuuluu Suomessa arviolta 100–200 henkilöä ja näitä jengejä on kymmenkunta. Nuorten rikollisuus on kokonaisuutena hänen mukaansa vähentynyt, mutta alaikäisten väkivaltarikollisuus on lisääntynyt.

Uusi Suomi kysyi opposition esittämistä keinoista rikosoikeuden professorilta. Kimmo Nuotio ei ole niistä vakuuttunut. Hänen mukaansa Suomella on keinot puuttua vakavaan väkivaltaan.