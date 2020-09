Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko on valittu keskustan uudeksi puheenjohtajaksi suoraan ensimmäisellä kierrokselle.

Saarikko sai puheenjohtajavaalissa 1157 ääntä, kun istuva puheenjohtaja Katri Kulmuni sai 773 ääntä. Varapuheenjohtaja, kansanedustaja Petri Honkonen sai 308 ääntä.

Muista ehdokkaista Ilkka Tiainen sai 22 ääntä ja Jari Tasanen 4 ääntä.

Saarikko kiitti valintansa jälkeen keskustaväkeä ja kilpakumppaniaan Katri Kulmunia.

"Me tarvitsemme, Katri, sinua jatkossakin", hän sanoi.

Saarikko linjaa haluavansa toimia puheenjohtajana palvelutehtävässä. Hän uskoo, että moni kaipaa tässä ajassa keskustan malttia ja maalaisjärkeä.

"Kunnioitetaan tänään ja tästä eteenpäin myös toinen toistemme tunteita ja käyttäydytään hyvin. Vaikka virheitäkin varmaan tulee, niin haukkukaa, korjatkaa ja opastakaa, mutta älkää hyljätkö”, Saarikko sanoi.

36-vuotias oripääläinen Annika Saarikko on tiede- ja kulttuuriministeri ja kolmannen kauden kansanedustaja. Saarikko on koulutukseltaan filosofian maisteri ja hän on kahden pienen pojan äiti.