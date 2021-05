Hallituspuolue rkp:n kansanedustaja Eva Biaudet näkee haitallisena Suomen maineen kannalta sen keskustelun, jota EU:n elvytyspaketti on Suomessa aiheuttanut.

”Onko hallituksessa keskusteltu siitä, miten Suomen maine nyt Euroopassa voitaisiin palauttaa?” Biaudet kysyi eduskunnassa, joka keskustelee tänään tiistaina EU:n elvytyspaketista.

”Mehän kuitenkin jatkossakin haluamme olla hyvä, konstruktiivinen voima Euroopassa”, Biaudet jatkoi.

Hän sanoi, että koronapandemia on kohdellut Suomea suhteessa hyvin ja myös taloudessa on mennyt odotettua paremmin. Suomalaisessa keskustelussa elvytyspaketista on Biaudet’n mukaan huolestuttavia piirteitä.

”Meillä on todellakin vähän ollut myötätuntoa esimerkiksi Italian tai muiden eurooppalaisten maiden tilanteelle. Halveksunta kuuluu läpi keskustelussa, jossa ajatellaan, että he eivät ole sen arvoisia, että olisimme lojaaleja heidän kanssaan. Mielestäni tämä on tosi ikävä ääripopulistioikeistolainen ilmiö, joka on tullut mukaan myös elpymispakettikeskusteluun”, Biaudet sanoi.

Biaudet linjasi rkp:n ryhmäpuheenvuorossa, että huomisessa äänestyksessä elvytyspaketista on kyse siitä, haluaako Suomi toimia EU:n ytimessä.

”Suomella on ollut EU:ssa hyvä maine pienenä ja rakentavana jäsenmaana, joka etsii Euroopalle realistisia ja vakautta lisääviä ratkaisuja. On ikävää, että me nyt ennen huomista äänestystä näyttäydymme eurooppalaisittain katsottuna poliittisesti epävakaana voimana, joka on valmis vaarantamaan koko elpymisrahaston tulevaisuuden. Toivottavasti tässä on kyse vain yksittäistapauksesta”, Biaudet sanoi.

Eduskunta keskustelee EU:n elvytysvälineen ja monivuotisen budjetin kokonaisuudesta tänään tiistaina. Äänestys asiasta valtiovarainvaliokunnan mietinnön pohjalta on luvassa huomenna keskiviikkona.