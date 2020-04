Koulujen avaaminen kahdeksi viikoksi toukokuun lopussa olisi järjetöntä, katsoo helsinkiläinen äidinkielenopettaja, opetusalan ammattiliiton OAJ:n valtuutettu Juho Vehviläinen.

Hän kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan median ja muiden toimijoiden vetoomuksista avata koronaviruksen vuoksi suljetut koulut kevätlukukauden kahdeksi viimeiseksi viikoksi. Vehviläisen mielestä keskustelu on ”äitynyt hämmentävän suureksi”.

”En opettajana ymmärrä, miksi kahden opiskeluviikon takia kannattaisi riskeerata turhaan opettajien, lasten ja heidän läheistensä terveys”, Vehviläinen kirjoittaa.

”Peruskouluissa arvosanat on pääosin annettu toukokuun puoliväliin mennessä. Vaikka teineillä onkin aina, etenkin keväisin, päällimmäisinä kiinnostuksenkohteinaan kielioppi, kirjallisuushistoria, geometria ja muut tärkeät asiat, voi heitä olla hivenen vaikea saada motivoitumaan normaaliin opiskeluun kahtena viimeisenä viikkona, kun aina ennen nämä viikot on käytetty retkiin, kevätjuhlavalmisteluihin ja ryhmäytymiseen.”

Koulujen avaamisen yleinen peruste on se, että kaikilla lapsilla kotiolot eivät ole kunnossa ja koronatilanne voi kärjistää kotien ongelmia. Vehviläinen ei allekirjoita perustetta.

”Olen aina ollut huolissani koulupudokkaista ja tehnyt opettajana sekä luokanvalvojana kaiken mahdollisen heidän eteensä. Koulupudokkuus ja nuorten syrjäytyminen ovat vakavia yhteiskunnallisia ongelmia. Viime viikkoina olen kuitenkin saanut käsityksen, että näitä asioita ei ole ennen etäopetusta ollut olemassa, tai ainakin nuorten syrjäytyminen on vahvasti lisääntynyt kuukauden aikana, ja nyt on sen takia kiirehdittävä koulujen avaamista. Onko asia oikeasti näin?” hän kysyy.

”Koulu on ympäristö, jossa on mahdotonta noudattaa esimerkiksi turvavälejä tai muita ohjeistuksia koronatilanteeseen liittyen. Toivon, että päättäjät kuuntelevat asiassa niitä, jotka kouluympäristöstä oikeasti jotain ymmärtävät. Kansantalouden kannalta koulujen avaamisella on tuskin kovin suurta merkitystä. Ehkä kannattaisi ennemmin pohtia esimerkiksi ravintoloiden avaamista, jos oikeasti tuntuu siltä, että rajoitusten avaaminen on järkevää. Tosin tavallisissa ravintoloissa ei taida olla samanlaista maagista koronasuojaa kuin kouluravintoloissa, joihin voi pakkautua samaan aikaan satoja ihmisiä, ilmeisen turvallisesti. Pistää miettimään”, Vehviläinen päättää kirjoituksensa.

Myös toinen opettajabloggaaja Jussi Tanhuanpää kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan, että opettaja ei voi perheiden päihdeongelmia ratkaista, vaikka koulut olisivat avoinna.

”Opettaja ei voi lähiopetuksessakaan vaikuttaa perheen olosuhteisiin kotona, muuten kuin tukemalla ja kannustamalla lasta.”

”Opettajan tehtävä on näissä tapauksissa tuoda huolensa esille sosiaalialan ammattilaisille, joiden toivoo ottavan asian hoitaakseen. Liian usein kuitenkin realismi koulussa on täysin toinen”, matematiikan opettaja Tanhuanpää kirjoittaa.

Tanhuanpää ymmärtää koulun tärkeyden yhteiskunnalle, mutta ”en ihan osta niitä kaikkia väitteitä, jotka siitä lähiopetuksesta juuri nyt, kun etäopetus on saatu rullaamaan ja se parantuu päivä päivältä, tekisivät täysin välttämättömän juuri nyt”.

Opettajien liitto OAJ, jossa myös bloggaaja Vehviläinen vaikuttaa, on ottanut vahvan kannan aikeisiin avata koulut ja vastustaa sitä ehdottomasti. Sen sijaan monet tieteentekijät esittävät koulujen avaamista ensimmäiseksi koronarajoitusten purkutoimeksi, sillä tutkimusten mukaan koulujen sulkeminen on rajoitustoimena moniin muihin nähden tehoton ja sulkemisen haitat saattavat ylittää hyödyt. Yksimielisiä esimerkiksi lääketieteen tutkijat eivät toki ole.

