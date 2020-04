Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtaja Tomi Lounema sanoo, että nyt Kiinasta saapuva ensimmäinen erä on hyvä alku.

Ensimmäinen lentokoneellinen Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) tilaamia hoitohenkilökunnan suojavarusteita, erityisesti hengityksensuojaimia, on saapumassa tänään Kiinasta Suomeen.

Alun perin koronaa vastaan suojautumista varten tilattuja tuotteita piti tulla Kiinasta viime viikolla, mutta tavarantoimittajan päässä oli toimitusviivettä.

Finnairin iso laajarunkokone on nyt varustelasteineen HVK:n toimitusjohtajan Tomi Louneman mukaan ilmassa.

”Tämän hetkisen tiedon mukaan tänään iltapäivällä ensimmäisen koneen pitäisi laskeutua, Lounema sanoo.

Tulossa on nyt runsaasti ainakin hengityksensuojaimia.

Onko kyse miljoonista kappaleista?

”En pysty määriä tähän hätään muistamaan, mutta kyllä niitä ihan merkittävä määrä on. Se on iso Finnairin kone, niin tuollaisia tuotteita ruumaan aika paljon mahtuu.”

Lasti on arvokas, sillä yhden hengityksensuojaimen kohdalla on puhuttu maailmalla noin seitsemän euron kappalehinnasta. Tiedossa ei ole, paljonko Suomen valtion Huoltovarmuuskeskus niistä on maksanut.

Lounema muistutti maanantaina Uuden Suomen haastattelussa, että varustehankintoihin liittyy ostajalle riskejä. Vasta kotimaan päässä selviää, ovatko tuotteet sitä mitä on luvattu.

Markkinoilla ”viidakon lait”

Hengityssuojaimet menevät Suomessa VTT:n testeihin, jotta ne täyttävät tarvittavat vaativaan hoitokäyttöön tarvittavat kriteerit. Suojainten kohdalla puhutaan FFP2- ja FFP3-luokituksesta, joka niiden pitää täyttää.

Louneman mukaan kyseessä on hyvä alku toimituksille, joita pitäisi tulla aluksi 12 lentokoneellista.

”Tämä on hyvä alku. Tähän on pyritty. Tällaisessa markkinatilanteessa on täysin normaalia, että seilausta aikataulussa tulee.”

Sosiaali- ja terveysministeriön STM:n ylijohtaja Päivi Sillanaukee kuvasi maanantaina Ylen A-Studiossa suojavarustemarkkinoita sanomalla, että maailmalla vallitsevat ”viidakon lait”.

Hän kertoi televisiossa tyytyväisyydestään siihen, että Suomen viranomaiset pelaavat tilanteessa yhteen.

”Hurjaa tämä tilanne on. Siinä mielessä täytyy sanoa, että viranomaisena olen tosi ylpeä siitä, miten meillä Suomessa yhteistyö eri keskeisten viranomaisten osalta toimii. Tässä esimerkiksi meidän niin valtion päämies kuin meidän ulkoministeriömme kaikki verkostot ovat nyt todella aktiivisessa käytössä”, Sillanaukee sanoi.

Myös Louneman mukaan suomalainen poliittinen koneisto on ollut hankinnoissa vahvasti tukena.

”Sen voi sanoa, että kaikki valtiojohdon toimijat ovat tässä kokonaisuudessa mukana. Kaikki ovat tähän sitoutuneet, yhdessä asiaa hoidetaan.”