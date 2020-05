Pääministeri Sanna Marinin (sd) mukaan koronaviruksen hävittäminen Suomesta vaatisi erittäin kovia toimenpiteitä hyvin pitkään.

Hallituksen linja tukahduttamiseen on herättänyt keskustelua sen jälkeen, kun kansliapäällikkö Martti Hetemäen työryhmä julkaisi exit-raporttinsa. Monet asiantuntijat ovat tarttuneet raportin toteamukseen, jonka mukaan epidemian täydellinen tukahduttaminen pysyvästi ei ole Suomelle realistinen vaihtoehto.

Asia nousi esiin eduskunnan täysistunnossa keskiviikkona. Oppositiopuolue kristillisdemokraattien mukaan Suomen ei tule tavoitella ”uutta normaalia”, vaan pyrkiä saamaan yhteiskunta takaisin "oikeaan normaaliin”, mikä onnistuu puolueen mukaan vain, jos tavoitteena on koronaepidemian tukahduttaminen. Myös perussuomalaiset ihmettelivät oppositiosta, ettei hallitus pyri tukahduttamaan virusta, kuten monessa muussa maassa on tehty.

Julkisuudessa on ollut esillä etenkin Uuden-Seelannin tilanne, missä tartuttavuusluku onnistuttiin painamaan peräti nollaan. Myös joukko suomalaisia tutkijoita vetoaa nyt hallitukseen koronalinjan muuttamiseksi.

Marin selitti oppositiolle, miksi hallitus on valinnut linjansa.

”Varmasti olisi mahdollista, että Suomessa tauti nitistettäisiin. Me koventaisimme toimenpiteitä, me menisimme paljon kovempiin toimenpiteisiin kuin mitä nyt olemme nähneet; voisimme varmasti Suomesta tämän taudin hävittää. Mutta hyödyttäisikö se mitään? Suomen kansalaisilla on aina oikeus lähteä ja palata Suomeen. Tauti voisi tulla sitä kautta takaisin maahamme. Ja yhtä lailla meillä tavara- ja rahtiliikenne kulkee – myös sitä kautta tämä tauti voisi tulla takaisin maahamme”, Marin huomautti.

”En usko, että se on tämänkään salin tahto, että me sulkisimme yhteiskunnan erittäin pitkäksi aikaa, jopa vuosiksi niin, että tänne ei tautia missään olosuhteissa tulisi. En pidä sitä järkevänä valintana, ja sen takia me kuljemme kultaista keskitietä: pikkuhiljaa hallitusti avaamme ja samaan aikaan tarkasti seuraamme ja tarvittaessa korjaamme linjaamme.”

Kultaisesta keskitiestä on puhunut myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen terveysturvallisuusjohtaja Mika Salminen.

Marinin mukaan laumasuoja tulee vasta rokotteen kautta.

”Tietenkin me kaikki toivomme, että rokote olisi mahdollisimman pian saatavissa, ja kun puhutaan tästä laumasuojasta, niin se suoja tulee todennäköisesti lopulta vain toimivan rokotteen kautta, jonka tarpeeksi moni väestöstä ottaa.”

Hallitukselta kysyttiin myös, mitä hybridistrategia tarkoittaa. Marin selitti, että Suomi siirtyy kohti testaa, jäljitä, eristä ja hoida ‑ajattelua, mutta samaan aikaan on edelleen rajoitustoimenpiteitä voimassa ja niitä puretaan ”hyvin hallitusti ja asteittain”.

”Eli se ei ole joko–tai-strategia, vaan se on sekä–että-strategia”, Marin sanoi.

Marin korosti, että Hetemäen raportti ja hallituksen periaatepäätös ovat kaksi eri asiaa. Marin painotti, että hallituksen tavoite on estää viruksen leviämistä yhteiskunnassa, turvata terveydenhuollon kantokyky ja suojella riskiryhmiin kuuluvia ihmisiä.

”Hallituksen periaatepäätöksen pohjana on totta kai tämä raportti toiminut, mutta se on tehty virkamiestyönä, eikä hallitus ole lähtenyt poliittisesti muuttamaan mitään lauseita tai sanoja siitä raportista. Se on virkamiespohjalta valmisteltu, se on vastaanotettu, ja sen pohjalta hallitus on tehnyt omat linjauksensa.”