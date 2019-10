Keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä vaatii, että Suomi käynnistää EU:n puheenjohtajamaana unionin perussopimuksen 7.artiklan mukaiset sanktiomenettelyt Espanjaa kohtaan.

Hän muistuttaa, että Espanjassa langetettiin aiemmin tässä kuussa kovat tuomiot itsenäisyysäänestyksestä päättäneille katalaanipoliitikoille ja kansalaisjärjestöjen johtajille.

Kärnän mukaan Katalonia on ollut sekaisin siitä saakka ja satoja ihmisiä on loukkaantunut poliisin sekä mielenosoittajien yhteenotoissa, eikä kriisiin ole näköpiirissä ratkaisua.

”YK:n toimielimet ja useat ihmisoikeusjärjestöt ovat todenneet, että katalaanijohtajat on vangittu poliittisin perustein. On täysin käsittämätöntä, että ihminen voi joutua EU:n jäsenmaassa yli kymmeneksi vuodeksi vankeuteen demokraattisen kansanäänestyksen järjestämisestä. Espanjassa on nyt virallisesti poliittisia vankeja ja maa on toiminnallaan osoittanut, että se loukkaa unionin perussopimuksen 7.artiklan mukaisesti EU:n perusarvoja. Emme voi hyväksyä, että meillä on jäsenmaa, jolla on poliittisia vankeja ja joka ei kunnioita ihmisoikeuksia. Emme voi myöskään hyväksyä, että Espanja kieltäytyy poliittisesta dialogista Katalonian kanssa. Poliittiseen kriisiin on löydettävä poliittinen ratkaisu”, hän toteaa tiedotteessaan.

Kärnä on laatinut asiasta myös kirjallisen kysymyksen hallitukselle ja odottaa välittömiä toimia Espanjaa vastaan.

”Suomella on vastuunsa EU:n puheenjohtajamaana puolustaa unionin perusarvoja, demokratiaa ja ihmisoikeuksia. Emme voi katsoa sivusta, kun yksi unionin jäsenvaltioista polkee niitä röyhkeästi. Hallitukselta vaaditaan nyt nopeita toimenpiteitä. Espanjan hyökkäys Kataloniaa vastaan on tuomittu laajasti muun muassa Irlannista ja Skotlannista. Suomen tulee tehdä sama. Samoin on tuomittava Espanjan poliisin käyttämä väkivalta. Tilanne on aivan vastaava kuin Moskovassa tai Hongkongissa, mutta EU pysyttelee hiljaa. Tämä on häpeällistä.”

