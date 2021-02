Lääketeollisuus ry:n toimitusjohtaja Sanna Lauslahti lupaa vastata tyhmiinkin kysymyksiin, mutta aloittaa kehumalla ensimmäistä kysymystä tyhmän sijasta hyväksi. Jos kerran koronarokotteista on huutava pula, miksi ihmeessä niitä ei valmistettaisi Suomessa? Aamiainen Jari Korkin kanssa -videohaastattelussa Lauslahti lähtee liikkeelle siitä, että on ylipäätään melkoinen ihme, että rokotteita on tarjolla jo nyt.

