Kokoomuksen kriisi. Petteri Orpo on kiistänyt koko kriisin olemassaolon. Tutkijan mielestä Kirsi Pihan luopumisasiassa on lopulta kyse hallitusyhteistyöstä perussuomalaisten kanssa.

Poliittisen talouden tutkija Antti Ronkainen arvioi, että kokoomuksen Kirsi Pihan pormestariehdokkuudesta vetäytymisen kriisissä on kyse lopulta hallitusyhteistyöstä perussuomalaisten kanssa. Kokoomus valitsi uudeksi pormestariehdokkaaksi eilen maanantaina kansanedustaja Juhana Vartiaisen.

Kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon tilanne on monimutkainen, Ronkainen arvioi Facebook-kirjoituksessaan, jonka näet kokonaan jutun lopussa.

”Kuntavaaligallupien perusteella perussuomalaisten ja keskustan kannatus on yhteensä yli 30 prosenttia, kun vihreiden kannatus on vain reilut 10 %. Rajapinta-analyysin ainoa johtopäätös on, että kokoomuksen tulee kyntää konservatiivisilla vesillä, jos se mielii voittaa kuntavaalit ja varsinkin eduskuntavaalit”, Ronkainen kirjoittaa.

”Voittaakseen vaalit kokoomuksen tulisikin ajaa entistäkin härskimmin – ei vaan kaksilla vaan kymmenillä rattailla. Orpon tulisi piiskata puolueensa riitaiset kuppikunnat hyökkäämään toistensa sijaan muita puolueita, muita konservatiiveja, muita liberaaleja ja kaikkia mahdollisia kommunisteja vastaan”, hän jatkaa.

Näin Orpo näyttää viime viikkojen perusteella Ronkaisen mielestä toimineen.

Kokoomus on voittanut useat kuntavaalit putkeen. Kuntavaalimenestys on yksi tärkeä tekijä puheenjohtaja Orpon tulevaisuuden kannalta.

Ronkainen kirjoittaa, että perussuomalaisilla, kokoomuksella ja keskustalla on hyvät mahdollisuudet saada yli 50 prosentin kannatus seuraavissa eduskuntavaaleissa ja kokoomus saisi mahdollisuuden tehdä ”vaatimaansa kovaa talous-, työllisyys- ja reformipolitiikkaa”.

”Kirsi Pihan vetäytyminen pormestarikisasta liittyy viime kädessä kokoomuksen erimielisyyteen siitä, miten puolue suhtautuu Jussi Halla-ahon perussuomalaisiin. Kuntavaalien ja kulttuurisotien sijaan kokoomuksen viime viikkojen kriisissä on kyse hallitusyhteistyöstä perussuomalaisten kanssa”, tulkitsee Ronkainen.

Orpo arvioi helmikuussa Uuden Suomen haastattelussa jälleen hallitusyhteistyötä perussuomalaisten kanssa. Uudella tavalla aseteltu kysymys veti Orpon kuitenkin hiljaiseksi, ennen kuin hän muotoili vastauksensa. Hän myös suhtautui skeptisesti sinipunayhteistyöhön.

Kokoomuksen eduskuntaryhmässäkin on kansanedustajia, joiden mielestä kokoomuksen tulisi tehdä hallitusyhteistyötä nimenomaan perussuomalaisten kanssa.

