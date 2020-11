Kunnallisveroprosentti kohoaa ensi vuonna 39 kunnassa ja laskee neljässä kunnassa. Kuntaveroa korottavia kuntia on vähemmän kuin tänä vuonna, jolloin korottajia oli 53. Asiasta kertoo Suomen Kuntaliitto.

Myös pidemmällä aikavälillä tarkasteltaessa korottajien määrä on alhainen, sillä korottajia ei ole kertaakaan 2000-luvulla ollut alle 40:ää.

Kuntaveroa nostavista kunnista suurin osa oli pieniä kuntia, mutta mukaan lukeutuu myös suuria kaupunkeja, kuten Pori ja Oulu.

Kuntaveroa nostavissa kunnissa asuu noin 700 000 asukasta.

”Valtion koronatuet ovat padonneet merkittävästi painetta epidemiasta aiheutuviin kuntaverojen korotuksiin, aivan kuten tukien tarkoitus olikin. Matala korottajien lukumäärä kertoo myös siitä, että verojen korottaminen on kunnille viimesijainen keino rahoituksen riittävyyden turvaamisessa”, Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reina sanoo tiedotteessa.

Reinan mukaan veroprosenttipäätöksissä olennaisin viestin on se, että hyvin vaikeista olosuhteista huolimatta valtaosa kunnista pystyy pitämään kuntaveron ensi vuonna ennallaan. Kunnista 226 pitää tuloveroprosentin ennallaan, ja näissä kunnissa asuu 4,8 miljoonaa ihmistä.

”Monien kuntien talous painui jo ennen koronaa miinukselle, minkä lisäksi koronapandemia on pienentänyt kuntien verotuloja ja vaikeuttanut talouden ennustettavuutta. Kertaluonteiset koronatuet eivät poista kuntien edessä olevia taloushaasteita, joten tarkkaa, kuntalaisten hyvinvointiin ja vahvempaan kuntatalouteen tähtäävää sopeutustyötä on jatkettava myös tulevina vuosina”, Kuntaliiton pääekonomisti Minna Punakallio sanoo tiedotteessa.

Kunnista Kitee, Outokumpu, Sulkava ja Taivassalo ovat päättäneet laskea veroprosenttiaan ensi vuodelle, ja veroprosentti laskee täten noin 21 000:lla kuntalaisella. Aiempiin vuosiin nähden veroprosenttia laskettiin kuitenkin melko maltillisesti.

Manner-Suomen korkein kunnallisveroprosentti on yhä 23,50 prosenttia, ja se löytyy Halsualta. Alin Manner-Suomen veroprosentti on Kauniaisissa, jossa se on 17,00 prosenttia.

Ensi vuonna keskimääräinen kunnallisveroprosentti kohoaa ensimmäistä kertaa yli 20 prosenttiin. Tarkalleen keskimääräinen kunnallisveroprosentti nousee 0,06 prosenttiyksikköä 20,02 prosenttiin.

Kuntaliitto muistuttaa, että nimelliset veroprosentit eivät kuitenkaan kerro sitä, kuinka paljon kunnat saavat todellisuudessa kerättyä rahaa kunnallisveroilla. Efektiivinen veroaste on Halsualla ensi vuonna noin 13,9 prosenttia ja Kauniaisissa noin 14,4 prosenttia. Keskimäärin efektiivinen veroaste on 14,4 prosenttia vuonna 2021.

202 kunnalla veroprosentti on ensi vuonna 21,00 tai enemmän. 21 prosenttia on kriisikuntakriteeristön raja-arvo.

