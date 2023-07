Hämeen poliisilaitos ja Keskusrikospoliisi tiedottavat olevansa saamassa valmiiksi esitutkinnat terrorismirikoksista, joista epäillään äärioikeistolaista, maahanmuuttovastaista ryhmittymää.

Rikosepäilyt ”kytkeytyvät äärioikeistolaiseen ideologiaan, ja niissä on kyse 3D-aseiden rakentamisesta”, poliisi kertoo. Poliisi on tutkinut epäiltyä terroristisessa tarkoituksessa tehtyä törkeää ampuma-aserikosta ja epäiltyä kouluttautumista terrorismirikoksen tekemistä varten.

Tutkinta käynnistettiin poliisin tiedonhankinnan pohjalta epäiltynä törkeänä ampuma-aserikoksena, mutta rikosnimikkeet muuttuivat esitutkinnan edetessä, kun teon terroristinen tarkoitus selvisi.

Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet vuosina 2022–2023 pääasiassa Lahden seudulla. Rikoksista epäillään neljää suomalaismiestä, joista kolme on 20–30-vuotiaita ja yksi yli 60-vuotias. Kaikki epäillyt ovat olleet tutkintaan liittyen vangittuina syksyllä 2022, mutta heidät on sittemmin vapautettu tutkintavankeudesta. Yksi epäillyistä vangittiin uudelleen maaliskuussa 2023, ja hän on edelleen vangittuna todennäköisin syin epäiltynä kouluttautumisesta terrorismirikoksen tekemistä varten ja terroristisessa tarkoituksessa tehdystä törkeästä ampuma-aserikoksesta.

Rikosepäilyissä keskeistä 3D-aseiden valmistaminen

Hämeen poliisin esitutkinnassa epäillään, että mainitut neljä suomalaismiestä ovat muodostaneet radikalisoituneen äärioikeistolaisen ryhmittymän. Heidän epäillään valmistaneen FGC-9-konepistooleita pääosin 3D-tulostamalla.

”Epäiltyjen motiivit ja siihen liittyvä ampuma-aseiden rakentaminen pohjautuivat akselerationistiseen ideologiaan, jonka tavoitteina on yhteiskunnan romahtamiseen johtavien kehityskulkujen jouduttaminen ja tukeminen erilaisin keinoin”, tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Tuomas Kuure Hämeen poliisista kertoo tiedotteessa.

Esitutkinnan mukaan ryhmän jäsenet osallistuivat kukin osaltaan eri tavoin 3D-aseiden rakentamiseen ja suunnitteluun. Aseiden valmistusta varten ryhmittymä oli vuokrannut autotallin, jossa rakentaminen loppuvaiheessa tapahtui. Aseiden valmistus oli alkanut yhden epäillyn kerrostaloasunnossa.

Krp:n esitutkinnassa epäillään, että yksi Hämeen poliisin esitutkinnassa epäillyistä jatkoi tutkintavankeudesta vapautumisensa jälkeen rikollista toimintaa. Poliisi epäilee, että rikoksesta epäilty oli jatkanut kouluttautumista ja aseiden valmistamista.

Rikoksesta epäillyt ovat esitutkinnan mukaan ”muodostaneet maahanmuuttoa vastustavan äärioikeistolaisen ryhmittymän, joka on valmistautunut väkivaltaisiin tekoihin muun muassa varustamalla ryhmää aseellisesti sekä suunnittelemalla iskuja vastapuolen ideologiaa kannattaviin henkilöihin ja kohteisiin”.

”Poliisin käsityksen mukaan suunniteltujen väkivaltaisten iskujen kohteet olivat valikoituneet kohteeksi ihonvärinsä, poliittisten tai muiden ideologisten näkemystensä perusteella. Henkilökohteiden lisäksi epäillyt ovat keskusteluissaan suunnitelleet iskuja infrastruktuurin eri osiin, muun muassa sähköverkkoon ja raideliikenteeseen”, Kuure kertoo.

Hämeen poliisilaitoksen esitutkinnassa neljää miestä epäillään terroristisessa tarkoituksessa tehdystä törkeästä ampuma-aserikosta ja kolmea heistä myös kouluttautumisesta terrorismirikoksen tekemistä varten. Keskusrikospoliisin esitutkinnassa yhtä näistä neljästä miehestä epäillään terroristisessa tarkoituksessa tehdystä törkeästä ampuma-aserikoksesta ja kouluttautumisesta terrorismirikoksen tekemistä varten.

Esitutkinnat siirtyvät syyteharkintaan elokuun aikana Valtakunnansyyttäjän toimistoon.

Alla poliisin kuvia takavarikoiduista aseista ja ammuksista.

Takavarikot. Kotietsinnöissä takavarikoitiin neljä 3D-tulostettua ampuma-asetta, lukuisia 3D-tulostimella tehtyjä aseen osia ja aseiden valmistamiseen tarvittavia osia sekä yli 1500 kappaletta valmistettuihin aseisiin sopivia patruunoita. Lisäksi poliisi takavarikoi yhden kiväärin, omavalmisteisen kynäpistoolin ja ampuma-aseeksi muutetun kaasuaseen sekä 3D-tulostimia. Kuva: Rantanen Anna POL KRP

