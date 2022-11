Kristillisdemokraatit (KD) tekee välikysymyksen maataloudesta, joka on koko opposition yhteinen huoli. Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen kertoo, että välikysymyksessä on mukana koko oppositio.

Heinonen ryöpytti tänään eduskunnan täysistunnossa maatalouden ahdingosta erityisesti hallituspuolue keskustaa, joka on esiintynyt maatalouden puolustajana.

”Nämä maatilat eivät tule selviämään tästä kriisistä”, Heinonen sanoi eduskunnassa tänään ja kertoi, että KD ja koko oppositio tulee jättämään hallitukselle välikysymyksen.

KD puolestaan toteaa, että julkisuudessa olleiden tietojen mukaan keskusta ei saanut hallituksessa läpi tavoitettaan 300 miljoonan euron tukipaketista maataloudelle, vaan tukea harkitaan vasta ensi vuonna lisätalousarvioesityksen yhteydessä.

”Hallitus leikki viikonloppuna, että sitä kiinnostaisi suomalaisen maatalouden ja terveydenhuollon tulevaisuus. Nyt tiedämme, että näin ei ole”, sanoo kristillisdemokraattien puheenjohtaja, kansanedustaja Sari Essayah tiedotteessa.

”Hallitus ei välitä suomalaisen maatalouden ja ruokaturvan tulevaisuudesta. Kristillisdemokraateille ei jää muuta mahdollisuutta kuin tehdä välikysymys ja kaataa Marinin hallitus, ellei hallitus tuo apua suomalaisen maatilan ahdinkoon.”

Essayah’n mukaan tukea energiakriisissä on jossain muodossa löytynyt miltei kaikille muille, mutta maatilat on unohdettu. Maatalous oli kustannuskriisissä jo ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan, mutta sodan myötä kustannukset ovat kasvaneet ennennäkemättömällä tavalla, hän huomauttaa.

”Joka päivä kolme maatilaa lopettaa toimintansa, ja yhä useampi tila on maksuvaikeuksissa. Maatalouden kriisi uhkaa jo suomalaista ruokaturvaa, mutta hallitus ei saa päätöksiä tehtyä, vaan lykkää ne ensi vuoteen omaksi vaalibudjetikseen. Suomalaisille maatiloille se on kuitenkin kevätkylvöjen kannalta auttamatta liian myöhään. Maatilat tarvitsevat apua energiakustannuksiinsa tänä talvena. Kaiken lisäksi hallitus on niin riitaisa, ettei ole mitään takeita siitä, että meillä on ensi vuonna hallitus lisäbudjettia tekemässä”, Essayah sanoo.

