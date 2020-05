Suurten eurooppalaisten kaupunkien kadut ovat autiot ja ravintolat kiinni, mutta Eurooppa-päivää juhlitaan verkon välityksellä. Helsingin pormestari Jan Vapaavuori muistelee erikoishaastattelussa kulunutta neljännesvuosisataa ja kertoo, minkälaista on johtaa eurooppalaista pääkaupunkia koronaviruskriisin aikana. Kuuntele haastattelu artikkelin lopusta.

Euroopan suunta -ohjelmasarja Euroopan suunta -podcast on keskusteluohjelmien sarja, jonka tuottaa Eurooppalainen Suomi ry. Podcast-sarja julkaistaan Uuden Suomen verkkosivuilla huhti-toukokuussa alkaen keskiviikosta 29.4. 2020. Sarjassa on kymmenkunta jaksoa, joissa ovat vieraina muun muassa komissaari Jutta Urpilainen, europarlamentaarikot Heidi Hautala, Sirpa Pietikäinen, Miapetra Kumpula-Natri ja Henna Virkkunen, eurooppaministeri Tytti Tuppurainen, pormestari Jan Vapaavuori sekä useita muita poliitikkoja ja tutkijoita. Eurooppalainen Suomi ry on voittoa tavoittelematon ja poliittisesti sitoutumaton suomalaisen Eurooppaliikkeen kattojärjestö, ja osa kansainvälistä European Movement Internationalia (EMI). Eurooppalainen Suomi pyrkii toiminnallaan lisäämään kansalaisten aktiivisuutta, keskustelua EU:sta ja eurooppalaisista teemoista sekä lisäämään ja parantamaan kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen vaikutusmahdollisuuksia Euroopassa.

”Olemme kaupungissa alusta alkaen lähteneet siitä, ettemme pyri päsmäröimään näitten itse rajoitusten osalta vaan luotetaan valtakunnan hallitukseen ja heidän kykyynsä tehdä oikeita päätöksiä. [..] Me tyydymme siihen, mitä valtakunta päättää eikä mulla isossa kuvassa olekaan moittimista. Samaan aikaan on hyvä mieltää se, että hallitus on se, joka pitää tiedotustilaisuuksia ja kertoo isoja uutisia niin kaikki toimet käytännössä pannaan täytäntöön ja toimeen Suomen kunnissa ja kaupungeissa ja niiden muodostamissa sairaanhoitopiireissä.”

Pormestari Vapaavuori toteaa, että kun rajoituksia ruvetaan höllentämään, on luvassa tulkinnanvaraisuuksia ja käytännön järjestelyä, esimerkiksi koulujen avaamisessa ja lähiopetukseen siirtymisessä.

”Ainoa mistä valtakunnan hallitusta sitten, jos sopii moittia, on se, että he eivät aina täysin tunnu tajuavan sitä, että kaikki käytännön haasteet jäävät meidän hoidettavaksi. Ja jos näitä yhdessä vähän yhdessä mietittäisiin enemmän etukäteenkin niin voisi olla, että käytäntö olisi sujuvampaa”, pormestari toteaa.

Hän toteaa myös, että kaikki olettavat tartuntamäärien lähtevän nousuun nyt, kun rajoituksia puretaan.

”Ihmisten pitää ymmärtää, että vaara ei ole ohi ja tauti ei ole nujerrettu. Se, että rajoituksia ryhdytään höllentämään ei tarkoita sitä, että olisi paluu johonkin normaaliin, vaan kyllä tässä edelleen varuillaan saa olla, ja todennäköisesti vielä hyvinkin pitkään”, pormestari Vapaavuori varoittaa.

Luvassa on pormestarin mukaan pitkä välikausi, jossa askeleita rajoitusten purkamiseksi otetaan ja perutaan tilanteen kehittyessä. Tämä on välikauden iso haaste taloudellisessa mielessä ja pormestarin arvion mukaan Helsingin talous tulee olemaan 500–600 miljoonaa euroa heikommassa kunnossa kuin edellisenä vuotena, mutta kaupunki kestää iskun. Suurempana pelkona on kriisin pitkittyminen ja se, että yhteiskunta ei palaudu normaaliksi. Tämä iskee Helsinkiin niin matkailun kuin kongressijärjestämisenkin näkökulmasta, kaupungin ollessa maailman 20. suurin kongressijärjestäjä.

Entä mitä muistoja pormestari Vapaavuori jakaa vuosistaan EU-politiikankin parissa? Siitä lisää tuoreessa jaksossa:

