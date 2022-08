Vasemmistoliiton Jussi Saramon mielestä yksi tutkimisen arvoinen vastaus nouseviin energian hintoihin on Norjan malli.

Elinkustannukset. Vasemmistoliiton Jussi Saramon mielestä yksi tutkimisen arvoinen vastaus nouseviin energian hintoihin on Norjan malli.

Elinkustannukset. Vasemmistoliiton Jussi Saramon mielestä yksi tutkimisen arvoinen vastaus nouseviin energian hintoihin on Norjan malli.

Hallituspuolue vasemmistoliiton eduskuntaryhmä on kokoontunut kesäkokoukseen Kotkaan. Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo kertoi vasemmistoliiton olevan valmis kääntämään kaikki kivet, jotta kohonneisiin elinkustannuksiin voitaisiin vastata.

Saramon mielestä yksi tutkimisen arvoinen vastaus nouseviin energian hintoihin on Norjan malli, jossa jokaiselle taataan kohtuuhintainen sähkö perustarpeisiin ja ylimenevältä osalta maksetaan markkinahinta. Saramon mukaan malli laskee kotitalouksien energiakustannuksia, mutta sisältää myös kannustimen säästää sähköä.

”Monen keskituloisen duunarin kodin sähkölämmityksen hinta on moninkertaistumassa ja kun samalla vielä ruoan ja monen muun pakollisen ostoksen hinta on noussut, on monen toimeentulolta yllättäen katoamassa pohja”, Saramo kuvasi tilannetta.

Hän painottaa, että ihmisiä ei voi tässä tilanteessa jättää yksin markkinoiden armoille.

LUE SEURAAVAKSI: