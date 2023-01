Millainen sähkösopimus nyt kannattaa ottaa? Muun muassa tästä keskustellaan tämän viikon Markkinaraati-ohjelmassa.

Valinta riippuu Energiateollisuus ry:n energiamarkkinajohtajan Pekka Salomaan mukaan kunkin omasta tilanteesta. Jos omassa taloudessa ei ole pelivaraa, Salomaan mielestä kannattaa pohtia kiinteää määräaikaista sopimusta esimerkiksi 0,5–2 vuodeksi.

Markkinaraati Markkinaraati keskustelee tällä viikolla siitä, onko kalliin sähkön aika jo ohi. Mitä sähkö maksaa tulevaisuudessa, kuinka tuulivoima muuttaa Suomen sähkömarkkinoita ja miten sähköä tuotetaan tulevaisuudessa? Muun muassa näistä aiheista keskustelevat Aktian salkunhoitaja Juuso Kenkkilä, Suomen Tuulivoimayhdistyksen toimitusjohtaja Anni Mikkonen ja energiamarkkinajohtaja Pekka Salomaa Energiateollisuus ry:stä. Lähetyksen juontaa toimittaja Heidi Huotilainen.

”Jos on mahdollisuuksia ohjata kulutusta edullisille ajanjaksoille ja on viitseliäisyyttä seurata, niin sitten tietysti pörssisähkö on varmaankin järkevää. En silti sitä jokaiselle rupeaisi tuputtamaan”, Salomaa sanoo.

Myös Suomen Tuulivoimayhdistyksen toimitusjohtajan Anni Mikkosen mielestä sopiva sähkösopimus riippuu kunkin elämäntilanteesta, asumismuodosta ja sähkönkäyttötavoista sekä mahdollisuuksista vaikuttaa niihin.

”Jos itselläni olisi sähkösopimus nyt katkolla, niin kyllä minä varmaan tässä kohtaa pörssisähköön menisin, koska muutenkin me kuitenkin kulutuksen kanssa joustamme. Mutta ei se kaikille sovi”, Mikkonen sanoo.

Myös Aktian salkunhoitaja Juuso Kenkkilä toteaa, että taipuisi omalta osaltaan pörssisähköön, jos sopimus olisi nyt katkolla.

