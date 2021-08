Akavan pääekonomisti Pasi Sorjonen ja asiantuntija Tomi Husa katsovat, että Sanna Marinin (sd) hallituksen on budjettiriihessä löydettävä keinoja, joilla voidaan puuttua pitkäaikaistyöttömyyteen.

”Pitkäaikaistyöttömyyden nousu näyttää pysähtyneen kesän aikana, mutta se on laiha lohtu. Yli vuoden työttömänä olleita on jo yli 45 000 enemmän kuin ennen koronaa. Syksyn budjettiriihessä on pakko löytää uusia toimia, joilla pitkäaikaistyöttömyys painetaan laskuun”, he kirjoittavat tuoreessa työttömyyskatsauksessaan.

Sorjosen ja Husan mukaan heinäkuun lopussa Suomessa oli kaikkiaan 107 234 yli vuoden työttömänä ollutta eli pitkäaikaistyötöntä, mikä on runsaat 32 000 enemmän kuin vuotta aiemmin ja noin 46 000 enemmän kuin vuoden 2019 lopussa.

”Talouden kasvuvauhdin ennustetaan hidastuvan merkittävästi sen jälkeen, kun se on toipunut ennalleen koronakriisistä. Se ennakoi hidasta pitkäaikaistyöttömyyden alenemista. Edellisellä kerralla kesti noin kolme vuotta, että yli vuoden työttömänä olleiden määrä aleni huipusta (vuonna 2016) seuraavaan pohjaan (ennen koronakriisiä). Tällä kertaa ei ole varaa odottaa niin kauan. Tarvitaan toimia, joilla työttömät autetaan takaisin työhön. Pitkäaikainen työttömyys nakertaa työssä tarvittavia taitoja ja työllistymisen mahdollisuuksia”, he korostavat.

Työllisyydessä nähtii vahva positiivinen käänne kesäkuussa, jolloin työllisiä oli 121 000 enemmän kuin viime vuoden kesäkuussa. Sorjosen ja Husan mukaan työmarkkinat vetävät hyvin, mutta työttömyys vähenee silti edelleen hitaasti.

