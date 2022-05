Ossi Kurki-Suonio, Tukholma: Asunnot ottavat osumaa

Ruotsissa kuluttajahinnat nousivat huhtikuussa 6,4 prosenttia vuodentakaisesta, Ruotsin tilastoviranomainen kertoi torstaina. Kyse on nyt nopeimmasta inflaatiotahdista sitten joulukuun 1991.

Jo aiemmin tällä viikolla saatiin inflaatioluvut Norjasta ja Tanskasta. Tanskassa hinnat nousivat 6,7 prosenttia viime vuodesta ja Norjassa 5,4 prosenttia. Tanskassa hintojen nousu oli nyt nopeinta sitten kesäkuun 1984.

Norjassa tilastoviranomainen korostaa, että hinnat nousivat ennen muuta sähkönhintojen sekä pääsiäisen vauhdittaman lentoliikenteen hintojen vuoksi. Norjan valtio on maksanut kansalaisille sähkönhintatukea ja alentanut energiaveroa. Norjan tilastokeskus katsoo, että ilman näitä tukia inflaatio olisi kohonnut huhtikuussa 7,2 prosenttia.

Ruotsissa keskuspankki nosti jo ohjauskorkoaan nollasta 0,25 prosenttiin ja ennakoi uusia korotuksia. Inflaatio ja koronnosto ovat ensimmäisenä iskeneet asuntomarkkinoihin. Omakotitalojen hinnat Tukholmassa ja Malmössä kääntyivät jo yli 3 prosentin laskuun huhtikuussa.

Nordea ennakoi tuoreessa talouskatsauksessaan, että asuntojen hintojen laskusta tulee syvempi. Enimmillään hinnat laskevat 10 prosenttia tämän vuoden huipusta ja ensi vuonna keskimäärin 7 prosenttia, pankki ­arvioi. Hintojen lasku voi saada kotitaloudet kiristämään vyötä ja ohjaamaan entistä enemmän rahaa säästöön kulutuksen sijaan.

Tämän vuoden inflaatiotasoksi Nordea odottaa 6,3 prosenttia Ruotsissa, 5,0 prosenttia Tanskassa, 4,7 prosenttia Suomessa ja 4,1 prosenttia Norjassa.

Inflaatio on pakottanut keskuspankit reagoimaan, mutta yhtälöstä tulee taloudelle testi, kun hintavakaus painaa enemmän kuin syvemmän suhdannenotkahduksen välttäminen tilanteessa, jossa nollakorkoympäristö on ajanut velkaantumista, arvioi pääekonomisti Annika Winsth.

”On olemassa riski, että inflaatiopaine kasvaa lopulta niin suureksi, että keskuspankit joutuvat toimimaan tiukemmin kuin suhdanteen näkökulmasta on sopivaa. Paremmassa vaihtoehdossa kuumentunut talous jäähtyy ja lasku pysähtyy toivotulle tasolle ensi vuonna.”

”Heikommassa skenaariossa inflaation taltuttamiseksi tarvitaan rajumpia otteita, eikä syvempää laskua tai kriisiä voida välttää. Moni talous joutuu nyt kovaan paineeseen.”

Janne Soisalon-Soininen, New York: Hyppy lentojen hinnoissa

Yhdysvaltojen huhtikuun inflaatioluvut eivät tarjoilleet markkinoille hengähdystaukoa, vaan edelleen alleviivasivat Fedin rahapolitiikan kasvavaa kiristyspainetta. Hinnat nousivat vuositasolla 8,3 prosenttia. Nousuvauhti hidastui maaliskuun 8,5 prosentin vauhdista, mutta oli silti odotuksia nopeampi.

Edelliskuusta hinnat nousivat 0,3 prosenttia ja pohjainflaatio 0,6 prosenttia. Ekonomistit odottivat 0,2 prosentin ja 0,4 prosentin muutosta edelliskuuhun nähden.

Viime vuoden vertailujakson pohjavaikutuksen vuoksi kuukausitason muutokset ovat nyt vuositason nousulukuja tärkeämpiä. Kuukausitasolla hintojen nousuvauhti oli nyt nopeinta sitten tammikuun. Inflaatio siis tosiasiassa kiihtyi, vaikka vuositason muutos oli nyt edelliskuukautta pienempi.

Nousupaine on siirtymässä nyt tavaroista palveluihin, kun pandemian vaikutukset talouteen hiljalleen hellittävät. Erityinen pomppu nähtiin lentolippujen hinnoissa, jotka olivat 18,6 prosenttia vuodentakaista korkeammalla.

Polttoaineiden hinnat laskivat hieman maaliskuusta, mutta ruuan hinta pysyi koholla. Bensapumpuilla helpotusta on tuonut presidentti Joe Bidenin päätös avata liittovaltion polttoainevarastot toukokuusta alkaen.

Inflaatio on Valkoisen talon keskeinen huoli marraskuun välivaalien lähestyessä. Biden vakuutti tiistaina tekevänsä kaikkensa hellittääkseen hintojen nousua. Hallinto pohtii nyt jopa Kiinaa koskevien tuontitullien mahdollista poistamista.

Martti Kiuru, Pietari: Superinflaatio väijyy?

Venäjän talousnäkymien arviointi on lähinnä arpapeliä tilanteessa, jossa Venäjä on juuttumassa pitkäkestoiseen sotaan Ukrainassa ja lännen taloussanktiot puristavat taloutta kaikista suunnista. Yleinen arvio kuluvan vuoden inflaatiokehityksestä on 20 prosenttia, mutta monilla talouden sektoreilla hinnat ovat nousseet jo kevään aikana huomattavasti nopeammin.

Esimerkiksi uusien ja käytettyjen henkilöautojen hinta on kohonnut alkuvuodesta 30–60 prosenttia. Huhtikuun tilastojen mukaan uusien henkilöautojen myynti putosi viidesosaan huhtikuuhun 2021 verrattuna.

Myös monien peruselintarvikkeiden, kuten perunan, porkkanan, sipulin, punajuuren, sokerin ja tomaatin hinta on lähes kaksinkertaistunut vuodessa.

Ruplan kurssin jyrkkä heilahtelu vaikeuttaa inflaatioarvioita. Helmikuun lopun äkkisyöksyn jälkeen rupla on nopeasti vahvistunut lähinnä Venäjän keskuspankin suorittamien teknisten toimenpiteiden takia. Käytännössä rupla ei enää ole vapaasti vaihdettava valuutta. Muistettakoon, että Neuvostoliiton aikanakin ruplalla oli virallinen vaihtokurssi ja ”katukurssi”, jonka edullisuutta moni Suomi-turistikin hyödynsi Leningradin-matkalla.

Venäjän bkt:n oletetaan putoavan tänä vuonna 8–12 prosenttia. Toki arvioihin liittyy runsaasti epävarmuutta. Kuluttajien tulevan ostovoiman kannalta ennuste on erittäin huolestuttava – varsinkin kun huomioi, että kuluttajien käytössä olevat tulot ovat laskeneet lähes yhtäjaksoisesti vuodesta 2014.

Auli Valpola, Lontoo: Uhkana stagflaatio

Britanniassa inflaatio on nyt seitsemän prosenttia, mikä on korkein luku 30 vuoteen. Englannin keskuspankki ennustaa hintojen nousuvauhdin saavuttavan vuoden lopussa kymmenen prosenttia. Talouskasvu pysähtyi helmikuussa ja talous supistui maaliskuussa hieman, 0,1 prosenttia. Britannia voi joutua stagflaation eli inflaation ja taantuman yhteisvaikutuksen kouriin.

Tutkimuslaitos NIESR arvioi, että ilman hallituksen lisätoimia 1,5 miljoonalla taloudella perusmenot ylittävät tulot ja äärimmäisessä köyhyydessä elävien brittien määrä nousee 1,2 miljoonaan.

Joidenkin elintarvikkeiden hinnat ovat nousseet yleistä inflaatiota nopeammin, kuten pastan, 10 prosenttia. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on vaikuttanut margariinien ja kasviöljyjen hinnannousuun, joka on ollut vuodessa lähes 35 prosenttia.

Parlamenttikauden avajaisissa tiistaina hallitus myönsi, että toimia tarvitaan elinkustannuskriisin voittamiseksi. Uusia toimia ei kuitenkaan ilmoitettu. Hallituksen mukaan erityyppistä tukea on jo luvattu 22 miljardia puntaa budjettivuodelle 2022–2023.

Opposition työväenpuolue on vaatinut ylimääräistä veroa Pohjanmeren öljyn- ja kaasuntuottajien odottamattoman suurille voitoille. Näin rahoitettaisiin kuluttajien energialaskujen pienentämistä.

Lehdissä on kirjoitettu, kuinka britit yrittävät pärjätä lämmittämättä asuntojaan, kuten viettämällä aikaa kirjastoissa tai busseissa matkustamalla eläkeläisten ilmaiskortilla.

Hannamiina Tanninen, Hongkong: Koronavirus kiusana

Keskiviikkona tulleiden Kiinan viimeisimpien inflaatiolukujen mukaan maan tuottajahintaindeksi nousi huhtikuussa kahdeksan prosenttia verrattuna vuodentakaiseen. Maaliskuussa kasvua tuli 8,3 prosenttia.

Vaikka Kiinan tuottajahintaindeksin kovin kasvuvauhti näyttää toistaiseksi olevan ohi, ylitti toteutunut tuottajahintojen nousu ennusteet. Uutistoimisto Bloombergin ekonomistikysely odotti vain 7,8 prosentin nousua.

Kuluttajahintainflaatio kiihtyi huhtikuussa 2,1 prosenttiin, kun se vielä maaliskuussa oli 1,5 prosenttia. Ekonomistikysely ennusti kuluttajahintaindeksille vain 1,8 prosentin kasvua.

Vaikka hyödykkeiden hinnat ovat laskeneet Venäjän Ukrainassa aloittaman sodan aiheuttamilta erittäin korkeilta tasoilta, kustannukset Kiinassa ovat edelleen korkealla. Lisää merkittäviä vaikeuksia ja kustannuksia Kiinassa yrityksille aiheuttaa maan nollatoleranssi koronaviruksen suhteen.

Koronavirusrajoitusten takia monet tehtaat ovat pysähtyneet, raaka-aineiden hankinta on vaikeutunut ja valmiiden tuotteiden lähettäminen asiakkaille on käytännössä mahdotonta ainakin Shanghain alueella, jossa sijaitsee maailman suurin konttilaivasatama. Vaikka satama itsessään toimii melko normaalisti, ovat kuljetukset satamaan ja takaisin vaikeutuneet merkittävästi.

Kuluttajainflaation kiihtyminen johtui virusepidemioista ja korkeammista maailmanlaajuisista hyödykkeiden hinnoista, sanoi kansallisen tilastoviraston vanhempi tilastotieteilijä Dong Lijuan tietojen mukana annetussa lausunnossa.