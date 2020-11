Elina Lepomäki on kansanedustaja ja kokoomuksen varapuheenjohtaja.

Kokoomus. Elina Lepomäki on kansanedustaja ja kokoomuksen varapuheenjohtaja.

Kokoomus. Elina Lepomäki on kansanedustaja ja kokoomuksen varapuheenjohtaja.

Kokoomuksen kansanedustaja, puolueen varapuheenjohtaja Elina Lepomäki ei lähde kokoomuksen pormestariehdokkaaksi Helsinkiin, kertoo Verkkouutiset. Myös Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan apulaispormestari Pia Pakarinen (kok) kieltäytyy kunniasta.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori ilmoitti yllättäen sunnuntaina, ettei hän hae jatkokautta, mikä jättää suuren loven kokoomuksen listoille Helsinkiin.

Pakarinen kiittää Facebookissa saamistaan kyselyistä, mutta torppaa ehdokkuuden.

”Totean, etten ole missään tapauksessa ehdolla pormestarin tehtävään. Aion olla työelämässä tai yrittäjänä vielä toivottavasti 10 vuotta ja nautin siitä, etten vieläkään tiedä, mikä musta tulee isona. Virtaa riittää ja monipuolinen tausta autokauppiaasta EU-virkamieheen ja kaikkea siltä väliltä varmistaa, että pleksit ei pienestä huurru. Toukokuun lopun jälkeiselle ajalle saa mielellään tarjota hommaa, johon tarvitaan mitään pelkäämätön, hyvin verkostoitunut, kielitaitoinen, hyvät myyntitaidot omaava ja ihmiset innostumaan saava tyyppi”, Pakarinen kirjoittaa Facebookissa.

Lepomäki toteaa Verkkouutisille, että hyviä nimiä on listalla jo tällä hetkellä. Hän pitää kuntavaaliehdokkuuttaan Helsingissä ”aika epätodennäköisenä”, mutta pohtii asiaa. Lepomäen kotikunta on Espoo, mutta hän on syntynyt Helsingissä. Pormestariehdokkuuden hän kuitenkin torppaa.

”En ole kiinnostunut Helsingin pormestariehdokkuudesta”, Lepomäki sanoo Verkkouutisille.

”Nyt pohditaan, kuka olisi hyvä pormestariehdokas. Suhtaudun luottavaisesti siihen, että me saamme siihen hyvän nimen ja hyvän listan ja voitamme kuntavaalit myös Helsingissä”, Lepomäki sanoo Verkkouutisille.