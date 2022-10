Venäjä on iskenyt Ukrainan kaupunkeihin maanantaina 84 ohjuksella sekä kymmenillä lennokeilla, kansainvälinen media kertoo ukrainalaisviranomaisten tietoihin perustuen maanantaina alkuillasta. Ukrainan mukaan sen asevoimat onnistui tuhoamaan näistä 43 risteilyohjusta ja 13 lennokkia.

Kriittinen infrastruktuuri koki vaurioita kaikkiaan kahdeksalla Ukrainan hallintoalueella pääkaupunki Kiovan lisäksi. Neljällä hallinnollisella alueella – Lvivissä, Poltavassa, Sumyssa ja Ternopilissä – sähköt ovat poikki ja muillakin alueilla on häiriöitä, CNN kertoo. Ainakin 11 ihmistä on kuollut ja 64 loukkaantunut Venäjän iskuissa.

Esimerkiksi Kiovassa Venäjän raivoisat ohjusiskut kohdistuivat järjestelmällisesti siviilikohteisiin, kuten puistoihin, kävelysiltoihin ja kaupungin keskustaan.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel tuomitsee Venäjän teot, jotka hän nimeää yksiselitteisesti sotarikoksiksi.

”Venäjän hirvittävät hyökkäykset Kiovaan ja muihin kaupunkeihin ympäri Ukrainan osoittavat Venäjän epätoivon. Nämä säälimättömät hyökkäykset siviilien kimppuun ovat sotarikoksia. Olemme sitoutuneet auttamaan Ukrainaa ja saattamaan Venäjän hallinnon vastuuseen”, Michel kirjoittaa Twitterissä kertoen G7-ryhmän harkitsevan vastatoimiaan.

Ukrainan puolustusministeriö kertoo Twitter-tilillään kymmenien venäläisohjusten onnistuneesta tuhoamisesta. Lisäksi se viestittää Venäjälle, että kaupunkeihin kohdistuvat ”terrori-iskut”, joilla Venäjä paikkaa epäonnistumisiaan rintamalla, tekevät Ukrainasta vain päättäväisemmän vastarinnassaan.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi aamulla, että Venäjä yrittää tuhota Ukrainan valtion ja kansan.

”Tämä on 229. päivä, kun he yrittävät tuhota meidät ja pyyhkiä meidät maan päältä. Siitä on kyse”, Zelenskyi sanoi CNN:n mukaan.

Zelenskyin neuvonantajiin lukeutuva Andrii Yermak vannoo, että venäläisten yritys pelotella ukrainalaisia ei toimi. Hänen mukaansa ”sukupolvet venäläisiä” tulevat vastaamaan Putinin hallinnon teoista.

”Me tuhoamme jatkossakin kaikki, jotka tulevat Ukrainaan aseineen. Nämä iskut kasvattavat vihaamme”, Yermak viestii.

Venäjän presidentti Vladimir Putin väittää maanantain iskujen olevan vastaus Krimin sillan räjähdykseen viikonloppuna. Ukrainan tiedustelupalvelun mukaan Venäjä olisi kuitenkin valmistellut massiivisia ohjusiskuja jo viime viikon alussa, CNN kertoo.

Euroopasta reaktioita

Ohjusiskujen sarjaan on reagoitu niin Euroopassa kuin maailmalla. Ranskan presidentti Emmanuel Macron katsoo, että tarkoitukselliset iskut siviilikohteisiin edustavat ”perustavanlaatuista muutosta tämän sodan luonteeseen”.

Saksan puolustusministeri Christine Lambrecht puolestaan kertoi Saksan toimittavan ensimmäisen lupaamistaan neljästä IRIS-T SLM -ilmapuolustusjärjestelmästä Ukrainaan lähipäivinä. Saksan puolustusministeriö kertoi asiasta myös Twitterissä.

”Jälleen uudet ohjusiskut Kiovaan ja moniin muihin kaupunkeihin näyttävät, kuinka tärkeää on toimittaa Ukrainalle ilmapuolustusjärjestelmiä nopeasti”, ministeri sanoi The Guardianin mukaan.

Venäjän liittolaismaista Intia kertoi olevansa ”syvästi huolestunut” sodan eskalaatiosta ja siviilikohteiden tulittamisesta. Intia vetosi ”dialogin tien” puolesta.