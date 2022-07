No bailout. Elina Valtonen haluaisi no bailout -periaatteen käyttöön euroalueelle.

Kokoomuksen kansanedustaja ja varapuheenjohtaja Elina Valtonen kommentoi Puheenvuoro-blogissaan Euroopan keskuspankki EKP:n TPI-välinettä.

Kyseessä on uusi, euromaiden suuriin korkoeroihin tarvittaessa puuttuva väline, jonka tarkoitus on EKP:n mukaan tukea rahapolitiikan vaikutuksen tehokasta välittymistä talouteen.

Valtosen mielestä EKP vain säilyttää osto-ohjelmansa, joka kulkee nyt nimellä TPI.

Vaikka uuden välineen yksityiskohtia ei ole vielä julkistettu, väline tuo uutena asiana mukaan EKP-tuen ehdollisuuden.

”Pidän EKP:n osto-ohjelmaa ja varsinkin sen yhä suurempaa politisoitumista edelleen suurena ongelmana rahaliiton kannalta. Avokätinen rahan printtaus on mahdollistanut ongelmien lakaisemisen maton alle: ylivelkaantumisen ja pankkien sekä niiden isäntävaltioiden kohtalonyhteyden syvenemisen. Italian Target2-velka (628 mrd) vastaa jo 30% maan BKT:sta. Tämä velka tulee jo muutenkin mittavan valtionvelan (150% BKT:sta) päälle. Markkinakuria ei ole; velkaa saa niin paljon kuin mikäkin hallitus haluaa ottaa. Uudistuksilla ei ole kiire”, arvioi Valtonen.

Valtonen liputtaa euroalueellakin ”no bailout” -periaatteen käyttöön ottamisen puolesta Yhdysvaltojen tapaan. Hän on ajanut asiaa jo pitkään.

Italian hallitus kaatui tällä viikolla ja maan valtionlainojen korkojen pelätään nousevan.

Markkinakommentaattorien mukaan EKP:n torstainen viesti ei vakuuta siitä, että tilanteeseen voidaan puuttua tehokkaasti, jos Italian korot lähtevät poliittisen epävakauden vuoksi poikkeukselliseen nousuun.

”Italia on muiden euromaiden tavoin demokratia, jossa kansa valitsee johtajansa. Demokratiaan kuuluvat myös poliittiset kriisit eikä niissä pitäisi maan ulkopuolella olla mitään jännitettävää, jos ne eivät vaikuttaisi niin vahvasti koko euroalueen tulevaisuuteen. Moraalikadosta ei kuitenkaan kannata syyttää Italiaa tai muita yksittäisiä jäsenmaita, vaan rahaliiton epäonnistumista pitää kiinni sen omista säännöistä ja markkinakurista. Johtajien talouspolitiikan mandaattiin kuuluu vapauden lisäksi myös vastuu. Sitä ei pidä voida ulkoistaa muille”, kirjoittaa Valtonen.

”Euroalue on uudistettava niin, että markkinakuri ja no bailout -sääntö tosiasiallisesti palautetaan. Euroopan vakausmekanismin yhteyteen on tuotava uskottava velkajärjestelymekanismi ja velat on saneerattava – toki nyt inflaation avittamana – kestäville tasoille”, hän vaatii.