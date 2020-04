Sairaanhoitajat kritisoivat ongelmia ohjeistuksessa. Suojavarusteiden riittävyys on herättänyt huolta. Kuvan hoitajat eivät liity kyselyihin.

Sairaanhoitajaliiton mukaan moni sairaanhoitaja kritisoi jatkuvasti muuttuvia tai jopa puuttuvia ohjeita siitä, miten koronaepäiltyjä tai koronapotilaita pitää hoitaa.

Sairaanhoitajaliitto avasi parisen viikkoa sitten jäsenilleen kyselyn, jossa avoimella kysymyksellä selvitetään sairaanhoitajien tuntemuksia ja kokemuksia koronaviruksen vastaisesta taistelusta. Kysely on avoinna koko koronavirusepidemian ajan.

Liiton kehittämispäällikkö Liisa Karhe kertoo Uudelle Suomelle, että torstaiaamuna vastauksia oli tullut 550. Vastaukset ovat nimettömiä, mutta liitto kysyy vastaajilta tiettyjä taustakysymyksiä, kuten vastaajien ikää ja työtehtäviä. Sitä heiltä ei kysytä, missä päin Suomea he asuvat.

Karhe kertoo, että vastauksissa on korostunut nimenomaan kritiikki ohjeistusta kohtaan. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n ohjeet ovat vain suosituksia, minkä vuoksi työnantaja voi tehdä niistä poikkeavia ohjeita työpaikalla, Karhe toteaa.

Muun muassa tällaisia vastauksia kyselyyn on Sairaanhoitajaliiton mukaan tullut:

”Lähijohdon ohjeet ovat ristiriitaisia ja epäselviä, eivätkä ne ole linjassa yleisen ohjeistuksen kanssa.”

”Sekavat ohjeet ja niiden puute. Esimiehet palaveroivat, eivätkä tiedota suoraan mitään. Kukaan ei pidä ohjia käsissään. Kaikki on salamyhkäistä.”

”Kaikki hyperventiloivat ja ohjeet muuttuvat lähes päivittäin. Kun olet saanut yhden osaston koulutettua suojainpukeutumisessa, ohje on jo muuttunut ja kaikki kysyvät yhtä aikaa, että miten nyt tehdään. Tietoa ei anneta johtotasolta meille, joiden pitäisi opettaa muu henkilökunta. Yksiköt laativat paniikissa omia ohjeita, jotka voivat poiketa talon ohjeista.”

Liiton jäsenissä ihmetystä herättää myös se, että kaikkia hoitoalalla työskenteleviä ei testata koronaviruksen varalta. Muun muassa näin on kyselyyn vastattu:

”Yleiset ohjeet eivät pidä paikkaansa hoitajien kohdalla. Sairaana ja flunssassa voi tai pitää tulla töihin, ellei ole korkeassa kuumeessa. Karanteenisäännöt eivät koske hoitajia.”

”Henkilökuntaa ei todellakaan testata, vaikka on oireita. Ainakaan hoitohenkilökuntaa.”

”Pelottaa. Edes työpäivän aikana sairastuneita ei välttämättä testata. Vuorossa sairastunut hoitaja pääsi testiin monta vuorokautta sairastumisen jälkeen. Jos kyseessä on korona, koko osasto on altistunut, eikä asialle ole tehty mitään. Täysin käsittämätöntä!”

Toisaalta on myös monia työpaikkoja, joissa asiat ovat hyvin, vaikka kyselyyn tulleet kommentit ovat pääosin kriittisiä, Sairaanhoitajaliitto toteaa.

Terveysalan ammattiliitto Tehy puolestaan kertoo tehneensä pikakyselyn yliopistosairaalojen sekä keskussairaaloiden tehyläisille päätoimisille pääluottamusmiehille ja päätoimisille työsuojeluvaltuutetuille suojavarusteiden saatavuudesta.

Julkisuudessa on ollut paljon esillä huoli, että suojavarusteista tulee pulaa.

”Vastaajista 70 prosenttia sanoo, että suojautumisessa on ollut puutteita. Pulaa on ollut lähinnä yksittäisinä päivinä. Tilanteen kuitenkin arvioidaan paranevan, sillä 95 prosenttia vastaajista kertoo, että suojaimia on tulossa lisää”, Tehy kertoo.

Kyselyn perusteella eniten pulaa on ollut hengityssuojista ja kasvovisiireistä, Tehy kertoo.

Tehyn kysely ei kuitenkaan ole kovin kattava. Kysely lähetettiin 67 henkilöstön edustajalle, ja vastauksia saatiin 28 yhteensä 13 eri sairaalasta. Vastaukset ovat suuntaa antavia, Tehy toteaa.