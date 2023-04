Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola väläyttää uutta harkintaa presidenttiehdokkuuden suhteen. Aaltola on aiemmin linjannut, että ensi vuonna käytävät vaalit tulevat hänelle liian pian, eikä hän ole lähdössä ehdolle.

Tuore Ilta-Sanomien kysely kuitenkin näyttää edelleen Aaltolalle mittavaa suosiota ehdokkaaksi.

”Kannustavan sitkeää on kannatukseni [sic] presidentikyselyissä, vaikka olen käytännöllisen ’ei’ moneen kertaa todennut. Se perustui siihen, että puolueiden ulkopuolelta asia käytännössä mahdotonta. Pitäisikö harkita asiaa syksymmällä uudelleen, jos kannatus säilyy?” Aaltola kirjoittaa Twitterissä.

IS:n kyselyin suosituin presidenttinimi on ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr), jota voisi kuvitella äänestävänsä 52 prosenttia vastanneista. Kakkosena kyselyssä on Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn (kesk) 39 prosentilla. Tämän kaksikon perässä kolmanneksi suosituimpana nimenä on politiikan ulkopuolinen Aaltola, jota voisi äänestää 35 prosenttia vastaajista. Hänen kannatuksensa on edelliseen kyselyyn nähden pudonnut vain yhden prosenttiyksikön huolimatta ilmoituksesta, ettei hän aikoisi olla ehdolla.

