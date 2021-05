Iltalehden tietojen mukaan perussuomalaisten eduskuntaryhmässä on käyty keskustelua siitä, että puolueen kansanedustajat jatkaisivat täysistunnossa EU:n elpymispaketista puhumista kuntavaaleihin saakka.

”Ryhmässä asiasta on keskusteltu ja valmiutta on”, perussuomalaisten eduskuntaryhmästä vahvistetaan lehdelle.

”Eikös tämä mandaatti lopu vasta vuonna 2023. Olen sanonut, että minulla on valmius puhua kuntavaaleihin tai vaikka juhannukseen asti. Näen henkilökohtaisesti, että tämä on meidän maallemme niin merkittävä muutos. On hyvä, että asia on noussut keskusteluun. Kansalaiset ovat nyt kiinnostuneita tästä”, perussuomalaisten kansanedusta Juha Mäenpää kommentoi.

Kuntavaalit pidetään kuukauden kuluttua 13. kesäkuuta.

Eduskunnan päätökselle EU:n elvytyspaketin hyväksymisestä ei ole selkeää takarajaa. Ennen elvytysrahojen jakamista kaikkien jäsenmaiden on hyväksyttävä elvytyspaketin lisäksi jokaisen jäsenmaan oma elvytyssuunnitelma.

”Ajattelu on ollut, että EU:n kesätauon jälkeen elvytyspaketin rahat lähtisivät liikkeelle, siis syyskuusta lähtien”, valtioneuvoston kanslian EU-asioiden osaston päällikkö Satu Keskinen kertoo Ylelle.

