Euron arvo suhteessa dollariin on heikentynyt Ukrainan sodan syttymisen jälkeen nopeasti. Vielä vuoden alussa yhdellä eurolla sai noin 1,14 dollaria, mutta sittemmin arvosta on sulanut toistakymmentä prosenttia.

Arvonlaskun myötä euron arvo suhteessa dollariin on lähestynyt pariteettia eli tilannetta, jossa valuutat ovat yhtä arvokkaita.

Nopeimmat ehtivät julistaa pariteettirajan menneen rikki jo tiistaina, mutta lähemmän tarkastelun perusteella pariteettia ei aivan saavutettu. Päivitys: Euro laski pariteettiin dollarin kanssa keskiviikkona. Valuutat ovat tätä ennen käyneet pariteetissa viimeksi vuonna 2002.

Valuuttamarkkinoita tarkasti seuraavan tietopalvelu Bloombergin mukaan euro kävi jo tiistain aikana alimmillaan 1,00003 dollarissa, eli siis siis vain 0,003 senttiä pariteetin yläpuolella. Ero pariteettiin oli niin pieni, että pienikin pyöristys valuuttakursseissa sai tilanteen vaikuttamaan siltä, että pariteetti oltaisiin saavutettu.

(Juttu jatkuu grafiikan jälkeen.)

Viimeksi euro on käynyt pariteettirajan alapuolella suhteessa dollariin vuonna 2002.

Onko pienellä erolla väliä?

Tavalliselle sijoittajalle sentin tuhannesosien erolla ei välttämättä ole merkitystä, mutta esimerkiksi automaattisen kaupankäynnin kannalta euron pysyminen edes hitusen pariteettirajan yläpuolella olisi merkittävää. Osa markkinakommentaattoreista on arvioinut, että monet automaattiset kaupankäyntialgoritmit saattaisivat reagoida voimakkaasti rajapyykin rikkoutumiseen.

”On todennäköistä, että pariteetin saavuttaminen laukaisisi automaattisesti myyntitoimeksiantoja, mikä voisi johtaa euron vesiputousmaiseen laskuun”, BCA Researchin Euroopan päästrategi Mathieu Savary arvioi Bloombergin haastattelussa.

Automaattisen kaupankäynnin lisäksi huolta aiheuttavat erilaiset johdannaissopimukset. Bloombergin laskelmien mukaan markkinoilla oli tiistaina vähintään 12 miljardin euron edestä johdannaissopimuksia, jotka laukeavat euron saavuttaessa pariteettirajan. Sopimuksessa häviäjäpuolella olevilla sijoittajilla on siis intressi pitää euron arvo pariteettirajan yläpuolella.

”Minun käsitykseni on, että markkinoilla on suuri määrä 1,00 dollariin asetettuja ostotarjouksia, joiden tarkoituksena on pienentää shorttipositioihin liittyviä riskejä”, Mizuho -pankin valuuttakauppayksikössä johtajana toimiva Neil Jones arvioi Bloombergille.

Bloombergin mukaan pariteettirajaan sidottujen johdannaissopimusten todellinen arvo on vielä huomattavasti 12 miljardia euroa korkeampi, sillä läheskään kaikista johdannaissopimuksista ei ole saatavilla julkisesti tietoja.

Päivitys klo 11.18: Juttua ja otsikkoa päivitetty, sillä euro laski pariteettiin dollarin kanssa keskiviikkona.

LUE MYÖS: