Perussuomalaisten kansanedustajan Juha Mäenpään syyttämistapaus jakaa perustuslakivaliokunnan mielipiteitä poikkeuksellisen voimakkaasti. Valiokunta puoltaa Mäenpään syyttämistä, mutta mietintöön sisältyy jo sinällään kyseiselle valiokunnalle harvinainen vastalause. Myös äänestykset ovat perustuslakivaliokunnassa harvinaisia.

12 valiokunnan jäsentä äänesti syyttämisen puoltamista, viisi edustajaa vastaan. Nuo viisi edustajaa ovat perussuomalaisten jäsenet Olli Immonen, Sakari Puisto ja Jukka Mäkynen. Mukana on lisäksi kaksi kokoomuslaista, Wille Rydman ja Heikki Vestman.

Sen sijaan kolmas valiokunnan kokoomuslainen, varapuheenjohtaja Antti Häkkänen, puolsi syyttämislupaa.

Valiokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä (sd) myönsi, että tapaus aidosti jakoi valiokuntaa ja asiassa olisi voinut päätyä kumpaan ratkaisuun tahansa. Rydman huomautti tiedotustilaisuudessa, että aiemmissakin vastaavissa, sinänsä harvinaisissa tapauksissa valiokunta on äänestänyt.

Rydman perusteli vastalausetta tiedotustilaisuudessa. Hänen mukaansa merkitystä on annettava sille, ”miten eduskunnan sisäinen vakaan ja arvokkaan esiintymisen valvonta on toiminut” ja voidaanko sitä pitää riittävänä. Eduskunta on jo puuttunut edustaja Mäenpään toimintaan sen asian osalta, että on katsottu, että se ei ole täyttänyt vakaan ja arvokkaan käyttäytymisen edellytystä. Eduskunta on keskustellut Mäenpään kanssa kesäkuussa 2019, Rydman toi esiin.

Vastalauseessa mukana olevat katsovat myös, että Mäenpään vieraslajipuheessa kyse ei ole kiihottamisrikoksen vakavasta muodosta. Heidän mukaansa Mäenpään lauusuma ”ei liene ainakaan suorasanaista kiihottamista kansanryhmää vastaan”, vaan mielleyhtymä tulee asiayhteydestä.

Rydman totesi, että kommentoi asiaa perustuslakivaliokunnan jäsenenä. Hänen mukaansa kokoomus päättänee myöhemmin, tuleeko Mäenpäätä koskevasta eduskunnan äänestyksestä ryhmälinjausta vai äänestääkö jokainen kokoomuslainen oman kantansa mukaan.

Mäenpää puhui vuosi sitten eduskunnan täysistunnossa Suomeen tulleiden turvapaikanhakijoiden aiheuttamista ongelmista ja viittasi puheenvuoronsa yhteydessä vieraslajien torjuntaan.

Koska puhe pidettiin eduskunnassa, Mäenpäätä suojelee parlamentaarinen immuniteetti. Kansanedustajan koskemattomuuden takia asia etenee poikkeuksellisesti eduskunnan käsittelyyn. Vain eduskunnan täysistunnon 5/6-enemmistö voi antaa suostumuksen Mäenpään syyttämiselle. Perussuomalaisten äänet riittävät siihen, ettei suostumusta eduskunnasta tule. Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho on jo sanonut, että perussuomalaiset aikovat äänestää immuniteetin murtamista vastaan.

Harvinainen tilanne perustuslakivaliokunnassa nähtiin myös hiljattain, kun vasemmistoliiton Anna Kontula jätti eriävän mielipiteen.

