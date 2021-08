Ääriliike Taleban on ottanut haltuunsa pääkaupunki Kabulin lisäksi nyt koko maan. Vielä ei ole varmuutta siitä, minkälaiseksi uusi hallitus muodostuu.

Ulkoministeriö tiedotti eilen Suomen keskeyttävän kehitysyhteistyönsä Afganistanissa.

Afganistan on ollut Suomen suurin kehitysyhteistyön kohde viime vuosina. Vuosittain Suomi on tukenut maan kehitystä noin 30 miljoonalla eurolla. Suomen tuki on kanavoitu pääosin kansainvälisten toimijoiden kautta, kuten YK-järjestöjen sekä Unicefin.

Yhteistyö keskeytyi Islamilaisen ääriliike Talebanin noustua valtaan.

”Tavoitteenamme on yhdessä kansainvälisten kumppaneiden kanssa suojella saavutettuja tuloksia. Suomi edellyttää, että kumppanit noudattavat ihmisoikeuksia”, toteaa kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari tiedotteessa.

Miten kehitysyhteistyön käy tulevaisuudessa?

Ulkoministeriön Amerikan ja Aasian osastojen erityisasiantuntija ja Kabulin suurlähetystössä työskennellyt Merja Mäkelä kertoo, että kehitysyhteistyön edellytyksiä tutkitaan tällä hetkellä.

Edellytyksistä sovittiin marraskuussa Geneven konferenssissa ja niitä olivat esimerkiksi tasa-arvo, oikeusvaltioperiaate sekä naisten ja tyttöjen oikeudet.

”Ne ovat tällaisia periaatteita, joita kaikki osallistuneet maat pitivät tärkeinä. Myös Afganistanin silloinen hallitus allekirjoitti sopimuksen”, Mäkelä kertoo.

Tulevaisuutta vaivaa kuitenkin epätietoisuus Afganistanin uuden hallituksen tilasta.

”Eilenhän Talebanit pitivät lehdistötilaisuuden, jossa puhuttiin muiden osapuolien kanssa neuvottelemisesta. Emme kuitenkaan vielä tiedä, minkälainen hallitus tulee olemaan.”

Mäkelä kuitenkin painottaa, että jos uutta hallitusta ei tunnusteta, sen kautta ei voida kehitysyhteistyöhön antaa rahaa.

”Periaatteita on tärkeä seurata ja mikäli Talebanin hallitusta tunnusteta, sen kautta ei voida antaa rahaa.”

Yhteistyö kansainvälisten järjestöjen kautta

Suomen kehitysyhteistyö on tähänkin asti tehty suurilta osin erilaisten kansainvälisten järjestöjen, kuten YK:n kautta. Monet näistä järjestöistä ovat kuitenkin toteuttaneet hankkeita yhteistyössä hallituksen kanssa. Osa hankkeista myös ulkoistetaan paikallisille kansalaisjärjestöille.

FAKTAT Kokonaisuudessaan Suomi on käyttänyt vuosittain kehitysyhteistyöhön rahaa noin 30 miljoonaa euroa. Esimerkkejä Suomen rahoituksista: UN Women 6 miljoonaa euroa 2020-2022. Huumeiden ja rikollisuuden torjunnasta vastaava toimisto UNODC 3,5 miljoonaa euroa 2020-2021. Maailmanpankin Afganistanin jälleenrakennusrahasto 10 miljoonaa euroa 2021. Naisten ja tyttöjen seksuaali- ja terveyspalveluita tarjoava Marie Stopes International –Reproductive Choices -järjestö 4 miljoonaa euroa 2017-2020. INGO-tuki 8 miljoonaa euroa 2021-2024. Suomalaisten kansalaisjärjestöjen rahoitus (Väestöliitto, FIDA, SPR) noin 700 000 euroa vuosittain.

”Humanitäärisiä toimijoita siellä on paljon, jotka ovat jo aikaisemminkin käyttäneet Suomen varoja, esimerkiksi kansainvälinen Punainen Risti sekä Maailman Ruokaohjelma.”

Suomen koko 30 miljoonan euron kehitysyhteistyöpotista Afganistanille on 10 miljoonaa euroa koostunut Maailmanpankin hallinnoiman Afganistanin jälleenrakennusrahastosta. Nämä rahat on ohjattu maailmanpankin kautta hallitukselle, joten esimerkiksi kyseisen avustuksen jatko on nyt epävarma.

”Tämä Maailmanpankin kautta maksettava 10 miljoonan euron tuki menee kokonaan uudelleenharkintaan. Mahdollisesti jo maksettu tuki voidaan käyttää järjestöjen kautta.”

Maailmanpankin kautta menneiden rahojen avulla on esimerkiksi tuettu siviilihenkilöiden palkkoja.

Monet järjestöt miettivät nyt, miten rahastojen toimintaperiaatteita voitaisiin muuttaa.

”Maailmanpankki selvittää nyt yhdessä avunantajien kanssa sitä, miten he voisivat muuttaa rahastojen toimintaperiaatteita, jotta niiden ei tarvitsisi mennä hallitukselle, vaan ne voitaisiin käyttää eri tavalla.”

Suomen lisäksi ainakin Saksa ja Ruotsi ovat keskeyttäneet kehitysyhteistyön Afganistanin kanssa. Myös EU ilmoitti keskeyttävänsä tukien antamisen siihen asti, kunnes he voivat keskustella Talebanin edustajien kanssa. Asiasta kertoo Euronews.